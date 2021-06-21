Hall of Fame, аэростаты и площадка для йоги: каким барнаульцы видят парк «Юбилейный»

Стратегическая сессия, где обсудили дальнейшую судьбу парка «Юбилейный», прошла в Барнауле 19 июня. В ней приняли участие неравнодушные горожане, общественники, экологи, урбанисты, архитекторы и дизайнеры и т. д. В рамках сессии обсудили сценарии будущего развития парка, а именно, каким его хотели бы видеть сами жители Барнаула.

Шаг в будущее

Парк, который долгие десятилетиями был в запустении, постепенно начал возрождаться. Первый большой шаг в этом направлении был сделан в начале этого года, когда общественная организация «Планета» под руководством Любови Бельдеевой выиграла президентский грант на проект «Парк здоровья вместо свалки».

О «Юбилейном» заговорили. Следующим шагом стало создание общественного совета парка. Далее начали все чаще проводиться субботники, один из которых с приставкой «мега» стал первой масштабной уборкой за многолетнюю историю парка.

Ключевым событием для «Юбилейного» стало Всероссийское голосование за общественные территории, которые будут благоустраивать в следующем году. Набрав почти 12 тыс. голосов, большая зеленая зона попала в двойку лидеров. При благоприятном стечении обстоятельств в 2022 году на парк будут выделены деньги (от 60 до 80 млн руб.) в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для его преображения.

В Барнауле прошло заседание стратегической сессии по вопросу благоустройства парка «Юбилейный». «Алтапресс».

Но приступить к благоустройству парка можно будет только после общественного проектирования. Оно проходит в несколько этапов.

Первый уже состоялся. Это был конкурс на лучший проект благоустройства парка «Юбилейный».

Рендер проекта-участника конкурса творческих работ благоустройства парка «Юбилейный». Предоставлено Андреем Атаджановым.

В нем приняли участие студенты профильных вузов, профессиональные архитекторы и дизайнеры. Итоги конкурса были проведены в начале июня. Работы участников вошли в банк идей, которые будут использованы в финальном проекте.

Кроме того, на следующей неделе будет запущено большое анкетирование, которое охватит мнение всех барнаульцев.

Разные мнения

В Барнауле прошло заседание стратегической сессии по вопросу благоустройства парка «Юбилейный». «Алтапресс».

Из ряда событий, важным этапом стала стратегическая сессия. В заседании приняли участие представители разных городских сообществ и возрастных групп. Каждый смог высказать свое мнение и подискутировать с оппонентами.

Для этого участников разделили на пять групп, представляющих условные сценарии развития «Юбилейного»: «Парк культуры и истории», «Парк впечатлений», «Парк здоровья», «Парк спорта», «Эко-парк». У каждой группы был куратор из числа членов общественного совета «Юбилейного».

Стратегическую сессию провел руководитель Фонда имущества Алтайского краям Владислав Вакаев. Общественник рассказал, что видит парк в первую очередь многофункциональным.

В Барнауле прошло заседание стратегической сессии по вопросу благоустройства парка «Юбилейный». «Алтапресс».

«Зеленая зона занимает очень большую территорию. Думаю, здесь нашлось бы место для каждого сценария. И в этом его уникальность. Здесь можно сделать уголок природы с сохранением естественного ландшафта и биоразнообразия, участок для занятий спортом. Кроме того, здесь есть много возможностей для создания парка впечатлений с фудзоной и интересными развлечениями. Понятно, что нам не нужен очередной парк аттракционов — их и без того достаточно, но какие-то альтернативные сценарии для активного отдыха могут в „Юбилейном“ можно реализовать», — пояснил он.

Чего хотят люди

В Барнауле прошло заседание стратегической сессии по вопросу благоустройства парка «Юбилейный». «Алтапресс».

Многие высказались за идею максимально сохранить первозданный вид парка. Его можно благоустроить, оборудовать скамейками и освещением, но не загромождать лишними объектами и сооружениями.

В то же время, люди видят здесь множество дорожек для прогулок, трассы для велосипедов и скандинавской ходьбы, спортивные снаряды и тренажеры. Была высказана мысль поставить на территории аналог медпункта, куда можно пригласить медработника для контроля за здоровьем отдыхающих.

В Барнауле прошло заседание стратегической сессии по вопросу благоустройства парка «Юбилейный». «Алтапресс».

Не обделили вниманием и реку Пивоварку. Ее предлагают вернуть в реестр малых рек России, чтобы за ней внимательнее приглядывали и следили за чистотой.

Наряду с любителями природного минимализма, свое мнение высказали более прогрессивные горожане. Они предложили оборудовать парк площадками для проведения концертов, амфитеатром и кинотеатром, воздушными беседками и музеем под открытым небом.

В Барнауле прошло заседание стратегической сессии по вопросу благоустройства парка «Юбилейный». «Алтапресс».

Были и амбициозные идеи. Так, представительница Федерации воздухоплавания Алтайского края предложила отвести на территории парка большую площадку для аэростатов. Девушка уверена, услуга будет пользоваться большим успехом у отдыхающих.

В дневное время ту же площадку можно использовать и как место для занятий йогой, ведь аэростаты летают только по вечерам.

Представительница стрит-арт-сообщества высказала идею установить в парке Hall of Fame — легальную стену для граффити и различные арт-объекты.

В Барнауле прошло заседание стратегической сессии по вопросу благоустройства парка «Юбилейный». «Алтапресс».

Спортсмены хотят видеть в «Юбилейном» большой экстрим-кластер со скейт-площадками, роллердромом, площадками для тюбинга, самокатов и катка.

А вот аттракционы, алкоголь, отдельное место для курения жители видеть не хотят, как и собак. Для четвероногих барнаульцы предлагают отвести специально оборудованную площадку.

Жители краевой столицы уверены, парк должен быть, в первую очередь, красивым, зеленым и удобным. Их идеи и концепты, предложенные во время стратсессии, будут использованы проектировщиками для разработки проекта благоустройства «Юбилейного».