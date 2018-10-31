Хэллоуин в 2018 году: суть праздника, как его отмечать и что нельзя делать

В 2018 году самый страшный и смешной праздник Хэллоуин будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября. Рассказываем, в чем суть Хэллоуина, какие традиции связаны с этим днем, какие есть суеверия и как подготовиться к празднованию.

Хэллоуин: история возникновения

Несколько столетий назад этот праздник праздновали кельтские языческие племена и в целом британские народы. Они делили год на две части — летнюю и зимнюю. Кельты верили, что зимой бог Солнца находился в плену у Соуина — властелина мертвых и князя тьмы.

1 ноября кельты устраивали праздник Самайн — в честь окончания уборки урожая. Во время праздника жгли костры: через них прыгали люди, чтобы пройти очищение огнем. При этом нет доказательств того, что этот праздник был посвящен темным силам и мертвым. Считается, что эту версию придумали монахи два века спустя.

При принятии британскими народами Христианства Самайн наложился День всех святых, который отмечают 1 ноября. Таким образом, 31 октября стало кануном этого праздника. По-английски его называли All Hallows Eve. Позже это название сократили до Halloween.

Традиции Хэллоуина

31 октября принято надевать жуткие костюмы, украшать дом и покупать сладости.

Костюмы на Хэллоуин должны быть мрачными и страшными. Вероятно, это связно с кельтскими традициями отпугивать злых духов.

Поэтому люди наряжаются ведьмами, вампирами, ходячими мертвецами, делают зловещий грим с «потеками крови», «трупными пятнами», «синяками».

В таком виде они ходят по соседям с ультиматумом: «Сладости или шалости». Считается, если просящий не получит конфет, то он может сделать какую-нибудь гадость «жадному человеку».

Хэллоуин. СС0

Главным символом Хэллоуина считают светильник Джека — это светящаяся тыква с глазами и зловещей улыбкой. Изначально вместо тыквы использовали репу или брюкву. В прошлом люди верили, что тыква со свечой внутри, установленная рядом с домом, отгонит от него злых духов.

Традиция делать из тыкв светильники пошла от кельтского обычая создавать фонари, которые помогают душам найти путь в чистилище.

С этой традицией также связана легенда о скупом ирландце Джеке, которому дважды удалось обмануть дьявола. Миф гласит, что после смерти бог не позволил Джеку попасть в рай, а дьявол не забрал его в ад. Его отправили в темную ночь бродить по улицам с горящим угольком, который мужчина поместил в вырезанную репу.

Хэллоуин. СС0

Как отмечают Хэллоуин

Каждый год люди устраивают тематические вечеринки, вырезают из тыкв фонарики.

По поверьям, на Хэллоуин стираются границы между земным и потусторонним мирами. Поэтому люди гадают и проводят ритуалы, чтобы узнать свою судьбу.

К примеру, по яблоку можно установить, сбудется ли загаданное желание или нет. Для этого яблоко разделяли пополам и смотрели на косточки: если они целые — то желание сбудется, если нет — будут трудности с исполнением задуманного.

Что нельзя делать на Хэллоуин

Строгих запретов у этого праздника нет. В основном люди придерживаются мистических суеверий.

В старину верили , что если в полночь выйти на улицу , надеть одежду наизнанку и пройти вперед спиной , можно увидеть ведьму.

что если в полночь выйти на улицу надеть одежду наизнанку и пройти вперед спиной можно увидеть ведьму. Считается , что на Хэллоуин человеку нельзя оборачиваться , если во время ночной прогулки он услышал за своей спиной шаги.

что на Хэллоуин человеку нельзя оборачиваться если во время ночной прогулки он услышал за своей спиной шаги. Нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме — до наступления темноты их нужно плотно закрыть.

Если на Хэллоуин на крыше дома сидит сова , ее нужно прогнать , потому что птица может напророчить покойника , пишет womanadvice.ru.

ее нужно прогнать потому что птица может напророчить покойника пишет womanadvice.ru. Не стоит убивать пауков в доме. Считается , что появившееся насекомое предупреждает о неприятности.

что появившееся насекомое предупреждает о неприятности. В доме на Хэллоуин нельзя ночевать черным котам — они принесут несчастье семье. Поэтому домашних питомцев на Хэллоуин принято выставлять на улицу.

Еда на Хэллоуин. СС0

Что приготовить на Хэллоуин

Хэллоуин — отличный повод приготовить что-нибудь необычное и запоминающееся. Обычное печенье можно испечь в форме пальцев ведьм с орехом вместо ногтя. В качестве украшения можно вырезать пауков из маслин, нарезать торт в виде гробов, нарисовать или вырезать рожицы на фруктах, залить спагетти красной пастой.