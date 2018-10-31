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Хэллоуин в 2018 году: суть праздника, как его отмечать и что нельзя делать

В 2018 году самый страшный и смешной праздник Хэллоуин будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября. Рассказываем, в чем суть Хэллоуина, какие традиции связаны с этим днем, какие есть суеверия и как подготовиться к празднованию.

Хэллоуин.
Хэллоуин.
СС0

Хэллоуин: история возникновения

Страшный праздник: какого числа Хэллоуин в 2018 году
Жизнь

Несколько столетий назад этот праздник праздновали кельтские языческие племена и в целом британские народы. Они делили год на две части — летнюю и зимнюю. Кельты верили, что зимой бог Солнца находился в плену у Соуина — властелина мертвых и князя тьмы.

1 ноября кельты устраивали праздник Самайн — в честь окончания уборки урожая. Во время праздника жгли костры: через них прыгали люди, чтобы пройти очищение огнем. При этом нет доказательств того, что этот праздник был посвящен темным силам и мертвым. Считается, что эту версию придумали монахи два века спустя.

При принятии британскими народами Христианства Самайн наложился День всех святых, который отмечают 1 ноября. Таким образом, 31 октября стало кануном этого праздника. По-английски его называли All Hallows Eve. Позже это название сократили до Halloween.

Традиции Хэллоуина

Тест. Кем вам быть на Хэллоуин?
Жизнь

31 октября принято надевать жуткие костюмы, украшать дом и покупать сладости.

Костюмы на Хэллоуин должны быть мрачными и страшными. Вероятно, это связно с кельтскими традициями отпугивать злых духов.

Поэтому люди наряжаются ведьмами, вампирами, ходячими мертвецами, делают зловещий грим с «потеками крови», «трупными пятнами», «синяками».

В таком виде они ходят по соседям с ультиматумом: «Сладости или шалости». Считается, если просящий не получит конфет, то он может сделать какую-нибудь гадость «жадному человеку».

Хэллоуин.
Хэллоуин.
СС0

Главным символом Хэллоуина считают светильник Джека — это светящаяся тыква с глазами и зловещей улыбкой. Изначально вместо тыквы использовали репу или брюкву. В прошлом люди верили, что тыква со свечой внутри, установленная рядом с домом, отгонит от него злых духов.

Традиция делать из тыкв светильники пошла от кельтского обычая создавать фонари, которые помогают душам найти путь в чистилище.

С этой традицией также связана легенда о скупом ирландце Джеке, которому дважды удалось обмануть дьявола. Миф гласит, что после смерти бог не позволил Джеку попасть в рай, а дьявол не забрал его в ад. Его отправили в темную ночь бродить по улицам с горящим угольком, который мужчина поместил в вырезанную репу.

Хэллоуин.
Хэллоуин.
СС0

Как отмечают Хэллоуин

Гадания на Хэллоуин: как узнать свою судьбу в самую страшную ночь года
Жизнь

Каждый год люди устраивают тематические вечеринки, вырезают из тыкв фонарики.

По поверьям, на Хэллоуин стираются границы между земным и потусторонним мирами. Поэтому люди гадают и проводят ритуалы, чтобы узнать свою судьбу.

К примеру, по яблоку можно установить, сбудется ли загаданное желание или нет. Для этого яблоко разделяли пополам и смотрели на косточки: если они целые — то желание сбудется, если нет — будут трудности с исполнением задуманного.

Что нельзя делать на Хэллоуин

Строгих запретов у этого праздника нет. В основном люди придерживаются мистических суеверий.

  • В старину верили, что если в полночь выйти на улицу, надеть одежду наизнанку и пройти вперед спиной, можно увидеть ведьму.
  • Считается, что на Хэллоуин человеку нельзя оборачиваться, если во время ночной прогулки он услышал за своей спиной шаги.
  • Нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме — до наступления темноты их нужно плотно закрыть.
  • Если на Хэллоуин на крыше дома сидит сова, ее нужно прогнать, потому что птица может напророчить покойника, пишет womanadvice.ru.
  • Не стоит убивать пауков в доме. Считается, что появившееся насекомое предупреждает о неприятности.
  • В доме на Хэллоуин нельзя ночевать черным котам — они принесут несчастье семье. Поэтому домашних питомцев на Хэллоуин принято выставлять на улицу.
Еда на Хэллоуин.
Еда на Хэллоуин.
СС0

Что приготовить на Хэллоуин

Хэллоуин — отличный повод приготовить что-нибудь необычное и запоминающееся. Обычное печенье можно испечь в форме пальцев ведьм с орехом вместо ногтя. В качестве украшения можно вырезать пауков из маслин, нарезать торт в виде гробов, нарисовать или вырезать рожицы на фруктах, залить спагетти красной пастой.

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