Гадания на Хэллоуин: как узнать свою судьбу в самую страшную ночь года

Считается, что на Хэллоуин стираются границы между земным и потусторонним мирами. В старину думали, что если в полночь выйти на улицу, надеть одежду наизнанку и пройти вперед спиной, можно увидеть ведьму. Смельчаки верили, что вечером 31 октября можно не только повстречать нечисть, но и предсказать судьбу. Рассказываем, как гадать на Хэллоуин и как узнать свое будущее в самую страшную ночь года.

Гадание на любовь

1. Нужно поставить на стол три блюдца. В одно налить чистую воду, в другом смешать воду с чернилами или другим красящим веществом, третье блюдце оставить пустым. Девушке завязывали глаза и подводили ее к столу, где она выбирала одно блюдце.

Тарелка с чистой водой предсказывала брак с красивым любящим человеком, блюдце с чернилами — девушка станет женой вдовца, а пустое блюдце означало, что девушке в ближайшее время не суждено выйти замуж, пишет shkolazhizni.ru.

Хэллоуин. СС0

2. Девушке нужно взять яблоко, зажечь свечу и зайти в темную комнату. Подсвечник необходимо поставить перед зеркалом и пристально вглядываться в отражение. В это время следовало есть яблоко или расчесывать волосы. Считалось, что через некоторое время за своей спиной в зеркальном отражении можно будет разглядеть будущего мужа.

Если во время гадания подсвечник упал, то это означало присутствие злых духов. Тогда гадание нужно прекратить.

3. Благосостояние и внешность будущего мужа девушки узнавали следующим образом. Они тайно пробирались в огород соседа, вытаскивали наугад кочан капусты. По форме, плотности, высоте и гладкости кочана предсказывали рост, телосложение и внешность суженого.

Сладкая кочерыжка означала, что у девушки будет добрый и заботливый муж, а горькая сулила ревнивого тирана. О благосостоянии судили по количеству земли, которая прилипла к капусте.

Огонь. Костер. СС0

Гадание на будущее

Гадание на Хэллоуин на костре

Вечером компания людей зажигала костер. Каждый подбирал для себя камень. После гадающие укладывали свои камни вокруг костра. Когда костер потухал, все расходились спать, а утром приходили и смотрели на камни. Если камень сдвинулся, то человек скоро заболеет. Если же камень исчез, это предрекало скорую смерть.

Гадание на ветре

Днем 1 ноября нужно выйти на улицу и найти пустое место. Гадающий должен встать на одном месте и слушать звуки ветра — в них можно расслышать слова о предстоящих событиях.

Гадание на яблоке

Нужно загадать желание и разрезать яблоко пополам. Если хоть одно семечко будет повреждено, значит, на пути к желаемому будут стоять трудности. Если нож разрезал несколько семечек, то трудности будут серьезные. Если же семечки целы — желание скоро сбудется.