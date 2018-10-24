Светильник Джека: зачем вырезают тыкву на Хэллоуин

2 Как появилась традиция вырезать на Хэллоуин тыкву?

Традиция делать из тыкв светильники пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. Тыкву выбрали из-за того, что она дешевая и доступная. Раньше люди использовали репу.

Сегодня тыква со свечей — зловещий предмет интерьера на Хэллоуин. Считается, что светильник Джека отгоняет злых духов.