Светильник Джека: зачем вырезают тыкву на Хэллоуин

Этот фонарик из тыквы — известный символ Хэллоуина. Сделать его просто: из овоща извлекают мякоть, на шкуре вырезают страшную мордочку, а внутрь помещается фонарик.
Традиция делать из тыкв светильники пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. Тыкву выбрали из-за того, что она дешевая и доступная. Раньше люди использовали репу.
Сегодня тыква со свечей — зловещий предмет интерьера на Хэллоуин. Считается, что светильник Джека отгоняет злых духов.
Существует миф о том, что скупой Джек пригласил Дьявола в бар выпить. Однако мужчина не хотел платить и убедил Дьявола обернуться монеткой, которой Джек мог бы расплатиться за выпивку. Когда Дьявол превратился в монету, то Джек оставил ее себе и положил в карман к серебряному кресту, который не давал Дьяволу превратиться в его обычную форму.
Позже мужчина освободил Дьявола с условием, что тот не будет беспокоить его в течение года и заберет в случае смерти его душу. Через год Джек уговорил Дьявола залезть на дерево, но пока тот был на нем, Джек вырезал крест на стволе и Дьявол не мог слезть с дерева. Джек освободил его, но взял обещание, что Дьявол не будет его беспокоить еще десять лет.
Вскоре Джек умер. Согласно легенде, Бог не позволил такому человеку попасть в рай, а Дьявол не разрешил ему попасть в ад. Он отправил Джека в темную ночь с горящим угольком для освещения пути. Тот положил уголек в вырезанную репу и с тех пор бродит по миру.