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Светильник Джека: зачем вырезают тыкву на Хэллоуин

Ночь с 31 октября на 1 ноября — самая страшная в году. Ни один Хэллоуин не обходится без светящейся жуткой тыквы. Рассказываем, что такое фонарь Джека и откуда пошла традиция вырезать тыкву на Хэллоуин.

Хэллоуин.
Хэллоуин.
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1 Что такое светильник Джека?

Этот фонарик из тыквы — известный символ Хэллоуина. Сделать его просто: из овоща извлекают мякоть, на шкуре вырезают страшную мордочку, а внутрь помещается фонарик.

2 Как появилась традиция вырезать на Хэллоуин тыкву?

Традиция делать из тыкв светильники пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. Тыкву выбрали из-за того, что она дешевая и доступная. Раньше люди использовали репу.

Сегодня тыква со свечей — зловещий предмет интерьера на Хэллоуин. Считается, что светильник Джека отгоняет злых духов.

Тыква на Хэллоуин.
Тыква на Хэллоуин.
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3 Легенда о Джеке: кто он такой и что натворил?

Существует миф о том, что скупой Джек пригласил Дьявола в бар выпить. Однако мужчина не хотел платить и убедил Дьявола обернуться монеткой, которой Джек мог бы расплатиться за выпивку. Когда Дьявол превратился в монету, то Джек оставил ее себе и положил в карман к серебряному кресту, который не давал Дьяволу превратиться в его обычную форму.

Позже мужчина освободил Дьявола с условием, что тот не будет беспокоить его в течение года и заберет в случае смерти его душу. Через год Джек уговорил Дьявола залезть на дерево, но пока тот был на нем, Джек вырезал крест на стволе и Дьявол не мог слезть с дерева. Джек освободил его, но взял обещание, что Дьявол не будет его беспокоить еще десять лет.

Вскоре Джек умер. Согласно легенде, Бог не позволил такому человеку попасть в рай, а Дьявол не разрешил ему попасть в ад. Он отправил Джека в темную ночь с горящим угольком для освещения пути. Тот положил уголек в вырезанную репу и с тех пор бродит по миру.

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