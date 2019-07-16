Хиросима и Нагасаки. История чудовищной катастрофы, из-за которой погибли сотни тысяч человек

16 июля 1945 года на американском полигоне впервые в мире испытали атомную бомбу. Спустя месяц именно от такого взрыва в Хиросиме и Нагасаки пострадали больше 300 тыс. человек. Из-за чего погибли невинные люди — в материале altapress.ru.

Манхэттенский проект

В 1939 году ученые-физики во главе с Альбертом Эйнштейном доложили президенту США Франклину Рузвельту о том, что гитлеровская Германия близка к созданию атомной бомбы. Это побудило в американских властях интерес к ядерному вооружению, пишет RT.

Тогда же, в 1939 году, они основали Урановый комитет при Национальном комитете оборонных исследований США. В нем работали американцы, представители Великобритании и Канады и эмигранты из Германии. В 1943 году организация открыла Манхэттенский проект. Его целью и было создание ядерного оружия, готового к использованию.

Уже летом 1945 года американцы подготовили три ядерные бомбы — плутониевые «Штучка» и «Толстяк» и урановый «Малыш».

Первый взрыв, тестовый, произвели 16 июля 1945 года. Тогда на полигоне в Нью-Мексико взорвалась «Штучка».

Гонка вооружения

Фактически, именно проект «Манхэттен» дал старт ядерной гонке между СССР и США. Хотя в Союзе подобные исследования проводили еще с 1930-х годов, информация об успехах американцев ускорила процесс.

С 1942—1943 года Советы, в том числе представители НКВД и ГРУ, активно занялись поиском решения ядерной проблемы.

По воспоминаниям советского разведчика Павла Судоплатова, уже спустя 12 дней после того, как в Соединенных штатах собрали первую атомную бомбу, ее схему заполучила Москва.

Хиросима и Нагасаки

Еще на этапе разработки США и Великобритания заключили договоренность о возможности применения создаваемого атомного оружия в Японии. В мае 1945 года лос-аморский комитет решил, что для большего психологического влияния нужно бить по городам.

Первый удар обрушился на седьмой по населению город в Японии — Хиросиму. Там проживало около 250 тыс. человек. В городе находился штаб пятой дивизии и второй основной армии.

9 августа около 08:00 с американского самолета на Хиросиму сбросили бомбу «Малыш», пишут РИА Новости. Она разорвалась в 576 метрах над поверхностью земли. В 08:15 остановились все часы в городе.

В результате взрыва образовался плазменный шар, температура внутри него достигала 4000 °C. Порядка 80 тыс. жителей Хиросимы погибли мгновенно — за доли секунд превратились в пепел.

В радиусе 19 километров от взрыва разбились все стекла. Пожары, которые возникли после, объединились в огненный смерч. Он уничтожал людей, пытавшихся спастись сразу после взрыва.

Второй взрыв тоже прогремел 9 августа. Нагасаки был запасной целью. Из-за плохой видимости пилоты сбросили «Толстяка» в просвет в облаках над городом. Он разорвался на высоте 500 метров. Мощность бомбы была больше, чем от первой, но холмистый рельеф помешал распространению ударной волны. К тому же, район был промышленным, там было не так много жителей. Во время бомбардировки и сразу после нее погибли порядка 60−80 тыс. человек.

Влияние ядерной радиация

Пик человеческих смертей пришелся на третью и четвертую недели после взрыва. Люди, которые только-только отходили от ран и психологического шока, начинали страдать от новой болезни. Так медицина узнала о воздействии радиации на человека.

К 1950 году число жертв бомбардировки Хиросимы увеличилось более чем вдвое — 200 тыс. человек, в Нагасаки пострадало 140 тыс., сообщает BBC.

Хиросима СС0

Оправданность действий

Цели и способы их достижения многими экспертами оцениваются неоднозначно, подчеркивают РИА Новости.

Сам Гарри Трумэн, 33-й президент США, находившийся у власти во время бомбардировки, говорил, что этот шаг стал решающим, чтобы заставить Японию согласиться на капитуляцию. По его мнению, бомбардировки дали возможность избежать больших жертв в случае, если Япония отказалась бы признавать свое поражение.

Однако многие историки считают, что Япония была согласна на капитуляцию еще до атаки.

Валерий Кистанов,

руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН: