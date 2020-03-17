Хлоркой начали обрабатывать транспорт в Сибири из-за коронавируса

Напомним, ранее губернатор Кузбасса подписал распоряжение о введении на территории области режима повышенной готовности.

Мыльным раствором и специальным хлорным составом обрабатывают салон — поручни, сидения, стекла.

«Такая работа проводится минимум два раза за смену и занимает около часа с учетом проветривания салона. Каждую процедуру записывают в график уборки, который размещен на доске информации», — пишет издание.

Ежедневная обработка производится во всех городских трамваях, троллейбусах и автобусах.

Такие меры вызваны ростом опасности распространения коронавируса. Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рекомендовал школам перейти на дистанционное обучение, жителям — отказаться от посещения массовых мероприятий и поездок за границу.

В Едином центре организации пассажирских перевозок отметили, что ежедневно жители Новокузнецка совершают около 300 тыс. поездок в общественном транспорте.

Накануне в Кемеровской области двоих мужчин госпитализировали с подозрением на коронавирусную пневмонию.