Хохота мы не услышали, хотя и прислушивались. Что происходит на ул. Веселой в Барнауле

Веселая малоизвестна среди барнаульцев. С ее названием возникают причудливые ассоциации. Например, что там ходят улыбчивые жители с баяном и хохочут. Однако, когда altapress.ru побывал на месте, то выяснил, что из веселого там лишь звонкий собачий лай.

На ул. Веселую попасть можно двумя путями: через пр. Коммунаров и ул. Юрина. Она располагается в частном секторе.

На территории рядом с высоким забором тянутся березки. Они создают спокойную и умиротворяющую атмосферу.

На Веселой нет шикарных домов с псарнями. Люди здесь живут по-простому. Вот, например, для ремонта грузовой машины соорудили подставку из тротуарной плитки.

Есть на Веселой своя достопримечательность. Это гостиница для животных. Дом, в котором она располагается, один из самых современных на этой улице — с красивой оградой и маленьким флагом России.

Ул. Веселая в Барнауле. Altapress.ru.

Дорога здесь местами разбитая, местные жители сами заделывают ямы кусками кирпича.

Цены на жилье

Мы зашли на сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоит здесь жилье. Именно на Веселой дома не продаются. Зато на соседней ул. Паровозной есть два предложения. Трехэтажный объект 220 кв. м выставлен за 9,6 млн рублей. Второй — чуть меньше 85 кв. м — 6,9 млн рублей.