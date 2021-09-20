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Жизнь

Хохотавшая над размером соцвыплат телеведущая стала депутатом Камчатки

Бывшая телеведущая ГТРК «Камчатка» Александра Новикова победила на выборах в краевое заксобрание и стала депутатом, сообщает «Камчатка-Информ».

Ведущая не сдержала смех, когда объясняла зрителям порядок использования соцвыплат.
Ведущая не сдержала смех, когда объясняла зрителям порядок использования соцвыплат.
кадр из видео.

Напомним, Новикова стала известной после записи, во время которой не смогла без смеха рассказать зрителям о повышении социальных выплат с 1 февраля 2020 года.

На прошедших с 17 по 19 сентября выборах журналистка прошла в камчатское заксобрание по одномандатному округу, представляя КПРФ.

Примечательно, что главным соперником Новиковой стал действующий депутат от «Единой России» Андрей Стуков, которого она обошла на 200 голосов.

«Слишком много людей не хотели, чтобы я попала туда. Однако вы взяли меня на руки и своими голосами занесли в Законодательное собрание Камчатского края. Я бы очень хотела принять все ваши поздравления, но дело в том, что на мой номер продолжается атака, и если вчера им не удалось обвалить связь, то сегодня удалось. Прорываются единицы. Не смейте больше думать, что ваши голоса ничего не решают», — обратилась она к избирателям.


Ранее в своем Instagram Новикова написала, что никогда не станет сидеть с сочувствующим видом и слушать подлецов, а будет на них орать.

«Они говорят, что я не политик потому, что считаю, что в отношении собственной совести нет и не может быть компромиссов. Я хочу, чтобы вы видели, как надо сражаться за свои мечты, за свои убеждения. Порой я сомневаюсь, стоит ли топить за взрослых людей. За тех, кто никогда не знал меня, но с чего-то решил, что знает мои мотивы. Или за тех, кто откровенно шантажирует меня: „Ты помоги, а мы проголосуем“. Не проголосуете! Я всегда буду для вас плохой, нечестной, неумной, некомпетентной», — отметила она.

Кстати, в августе 2020 года Новикова уволилась из гостелерадиокомпании «Камчатка» после того, как поддержала протесты в Хабаровске, где люди требовали прекратить преследование экс-губернатора Сергея Фургала.

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