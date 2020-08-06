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6 августа 28°C
Жизнь

Телеведущая, хохотавшая над размером соцвыплат, уволилась после поддержки Хабаровска

Ведущая телеканала «ГТРК Камчатка» Александра Новикова, смех которой для многих льготников стал незабываемым, рассказала в своем Instagram об увольнении.

Ведущая не сдержала смех, когда объясняла зрителям порядок использования соцвыплат.
Ведущая не сдержала смех, когда объясняла зрителям порядок использования соцвыплат.
кадр из видео.

Александра написала, что не жалеет об уходе и опубликовала видео с запоминающимися моментами во время работы.

«Ну вот и все, „ГТРК Камчатка“. Жалею ли я? Нет. Ни о том, что была в этом коллективе. Ни о том, что не смогла остаться его частью. Что там говорят, когда прощаются с дорогими людьми? Наверное: „спасибо“, „люблю“ и „прости“», — подписала девушка видео, которое сама смонтировала.

Как сообщает РИА «Новости», Александра уволилась после митинга в поддержку жителей Хабаровска.

«Меня уволили по собственному желанию на следующий день после того, как я собрала людей на площади. У нас был с шефом уговор: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово», — пояснила журналистка.

Причиной стала немногочисленная акция, которую Александра организовала в Петропавловске-Камчатском в июле — в поддержку Сергея Фургала, экс-губернатора Хабаровского края.

Фургала подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам в начале 2000-х годов, однако он отрицает все обвинения. Почти месяц в регионе проходят многочисленные митинги.


Напомним, Александра стала известной после записи к эфиру, во время которой не смогла без смеха рассказать зрителям о повышении социальных выплат с 1 февраля 2020 года.

«С 1 февраля стоимость составит чуть более 1,5 тысяч рублей, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся — на проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно…», — произнесла ведущая и захохотала от указанных сумм.

После этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал ведущей плакать, а не хохотать над новостями про льготы.

Примечательно, что ранее уволился ведущий телеканала ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов — отказался пиарить поправки к Конституции.

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