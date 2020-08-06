Телеведущая, хохотавшая над размером соцвыплат, уволилась после поддержки Хабаровска

Ведущая телеканала «ГТРК Камчатка» Александра Новикова, смех которой для многих льготников стал незабываемым, рассказала в своем Instagram об увольнении.

Александра написала, что не жалеет об уходе и опубликовала видео с запоминающимися моментами во время работы.

«Ну вот и все, „ГТРК Камчатка“. Жалею ли я? Нет. Ни о том, что была в этом коллективе. Ни о том, что не смогла остаться его частью. Что там говорят, когда прощаются с дорогими людьми? Наверное: „спасибо“, „люблю“ и „прости“», — подписала девушка видео, которое сама смонтировала.

Как сообщает РИА «Новости», Александра уволилась после митинга в поддержку жителей Хабаровска.

«Меня уволили по собственному желанию на следующий день после того, как я собрала людей на площади. У нас был с шефом уговор: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово», — пояснила журналистка.

Причиной стала немногочисленная акция, которую Александра организовала в Петропавловске-Камчатском в июле — в поддержку Сергея Фургала, экс-губернатора Хабаровского края.

Фургала подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам в начале 2000-х годов, однако он отрицает все обвинения. Почти месяц в регионе проходят многочисленные митинги.



Напомним, Александра стала известной после записи к эфиру, во время которой не смогла без смеха рассказать зрителям о повышении социальных выплат с 1 февраля 2020 года.

«С 1 февраля стоимость составит чуть более 1,5 тысяч рублей, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся — на проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно…», — произнесла ведущая и захохотала от указанных сумм.

После этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал ведущей плакать, а не хохотать над новостями про льготы.

Примечательно, что ранее уволился ведущий телеканала ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов — отказался пиарить поправки к Конституции.