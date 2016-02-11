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Жизнь

Зюганов посоветовал ведущей «Вестей» плакать, а не хохотать над новостями про льготы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал поведение телеведущей камчатских «Вестей», рассмеявшейся над повышением пособий для льготников, сообщает «ФАН».

Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов.
kremlin.ru

Напомним, ведущая программы «Вести» на телеканале «ГТРК-Камчатка» расхохоталась, когда рассказывала своим зрителям о повышении социальных выплат с 1 февраля.

После этого телеведущий Владимир Соловьев отметил, что информация о повышении выплат выглядит странно и посоветовал перепроверить.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также не остался в стороне. По его мнению, сумма действительно смехотворная.

«Однако тут не смеяться, а плакать нужно», — отметил Зюганов.

Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов.
wayempire.com.

Поведение ведущей прокомментировал и директор камчатского филиала ВГТРК. Он отметил, что человека, который разместил видео в сети, уже нашли, но «никто ни за что не наказан».

«Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это. Это наши проблемы. Разве наказание спасает от любых проблем?» — подытожил он открытым вопросом.

Телеведущая не сдержала смех, когда читала новость об индексации ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников. Сама Александра Новикова заявила, что до последнего пыталась сдержать свои эмоции.

Но когда дело дошло до сумм — 137 рублей на санаторно-курортное лечение и так далее — она уже не смогла подавить смех.

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