14 декабря
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Жизнь

Холод и полчища тараканов. Пациенты барнаульской больницы пожаловались на плохие условия (обновлено)

Пациенты городской больницы № 1 пожаловались, что в их палатах очень холодно, а по стенам ползают тараканы. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

Фото очевидцев
Фото очевидцев
В курсе 22

Пациенты рассказывают, что в помещении очень холодно, и им приходится спать в шапках. На фото можно заметить, что с пластиковых окон бежит вода.

Но больше всего люди возмущены наличием тараканов, которые, по их словам, ползают в большом количестве.

Автор жалобы рассказывает, что с такой проблемой столкнулся на третьем этаже в хирургическом отделении. Санитары «успокоили» пациентов тем, что на первом и втором этаже есть еще и клопы.

«Сказали, что часто вызывают специалистов травить, но это бизнес и стоит недешево, поэтому они не травят так, чтоб надолго», — рассказывает одна из пациентов.

Обновлено в 11:41

«Толк» сообщает, что медицинского учреждения с названием «городская больница № 1» в Барнауле нет. На сегодняшний день в городе работает краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, которая была создана на базе бывшей городской больницы № 1.

По словам главного врача краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрея Макина, опубликованные в социальных сетях кадры не имеют никакого отношения к возглавляемому им медучреждению.

Ранее жители Заринска пожаловались на огромные очереди в больнице из-за всплеска гриппа и ОРВИ.

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