Холод на пороге. Алтайский край погружается в период 40-градусных морозов

В пятницу, 25 декабря, на территории региона в отдельных районах ожидается небольшой, местами по югу умеренный снег, метели. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица.
Температура воздуха составит −7…−12 градусов, местами по северо-западу −16…−21 градус с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.
В Барнауле 25 декабря прогнозируется небольшой снег, метель.
На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица.
Столбики термометров в краевой столице покажут −10…−12 градусов с похолоданием к концу дня до -23 градусов. Ветер 4−9 метров в секунду, с порывами до 14 метров.
Напомним, что на 26 — 29 декабря в регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных метеорологических явлениях.
«В Алтайском крае в период с 26 декабря по 29 декабря 2020 года ожидается понижение температуры воздуха ночью и утром до −33…−38 градусов, местами до −40…−45 градусов», — говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.