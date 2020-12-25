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25 декабря -8°C
Жизнь

Холод на пороге. Алтайский край погружается в период 40-градусных морозов

Похолодание, о котором предупреждали синоптики еще в начале недели, начинается в Алтайском крае. К концу дня 25 декабря температура воздуха в регионе опустится ниже -20 градусов, а в дальнейшем в крае и вовсе прогнозируются 40-градусные морозы.

Зима, морозы.
Зима, морозы.
Олег Богданов

В пятницу, 25 декабря, на территории региона в отдельных районах ожидается небольшой, местами по югу умеренный снег, метели. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица.

Температура воздуха составит −7…−12 градусов, местами по северо-западу −16…−21 градус с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.

В Барнауле 25 декабря прогнозируется небольшой снег, метель.

На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица.

Гололед, трасса, зима, мороз.
Гололед, трасса, зима, мороз.
altairegion22.ru

Столбики термометров в краевой столице покажут −10…−12 градусов с похолоданием к концу дня до -23 градусов. Ветер 4−9 метров в секунду, с порывами до 14 метров.

Напомним, что на 26 — 29 декабря в регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных метеорологических явлениях.

«В Алтайском крае в период с 26 декабря по 29 декабря 2020 года ожидается понижение температуры воздуха ночью и утром до −33…−38 градусов, местами до −40…−45 градусов», — говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.

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