Хозяйку улетевшего батута отправляют под домашний арест в Барнауле

По ходатайству следователя предпринимательницу, владеющую батутом, который опрокинулся у ТЦ «Район», отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Ей предъявили обвинение по п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По официальной версии, надувной аттракцион поднялся в воздух из-за порыва ветра. В это время на нем были дети. Две девочки 3 и 4 лет с большой высоты упали на трамвайные пути. Обе находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Предпринимательница общалась со СМИ: она заявила, что передала свои контакты семьям пострадавших и готова помочь в лечении и реабилитации. Расследование продолжается.

Прокуратура не согласовала с Гостехнадзором Алтайского края внеплановые проверки. С владельцами аттракционов проводится разъяснительные беседы об эксплуатации аттракционов.