+6 и дождь. Слякотная осень пришла в Алтайский край

Погода в Алтайском крае
Днем 27 сентября в Алтайском крае будет +12…+17 градусов, по северу местами до +6 градусов.
Местами небольшие, по востоку умеренные дожди.
Ветер северо-восточный, 4−9 м/с, по югу порывы до 17 м/с.
В ночь на 28 сентября будет +3…+8 градусов, местами до -2 градусов.
На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, в северных и предгорных районах возможны с мокрым снегом.
Погода в Барнауле
В столице региона 27 сентября днем будет +6…+8 градусов, небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
В ночь на 28 сентября ожидается +3…+5 градусов, дождь.