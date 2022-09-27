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Жизнь

+6 и дождь. Слякотная осень пришла в Алтайский край

Бабье лето сменилось резким похолоданием и дождями. Идти они будут до 29 сентября — тогда же алтайские синоптики обещают и первый снег.

Зонт.
Зонт.
freepik.com/pressfoto

Погода в Алтайском крае

Днем 27 сентября в Алтайском крае будет +12…+17 градусов, по северу местами до +6 градусов.

Местами небольшие, по востоку умеренные дожди.

Ветер северо-восточный, 4−9 м/с, по югу порывы до 17 м/с.

В ночь на 28 сентября будет +3…+8 градусов, местами до -2 градусов.

На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, в северных и предгорных районах возможны с мокрым снегом.

Погода в Барнауле

В столице региона 27 сентября днем будет +6…+8 градусов, небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

В ночь на 28 сентября ожидается +3…+5 градусов, дождь.

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