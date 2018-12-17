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«И дракон во всю спину»: какие татуировки носят барнаульские тату-мастера

Поговорка «сапожник без сапог» точно не про татуировщиков. Большинство из них с радостью расписывают не только тела клиентов, но и свои собственные. Altapress.ru собрал пять интересных историй о татуировках барнаульских тату-мастеров. Правда, в одном из случаев мастер только мечтает о рисунке, но уже знает, что хочет набить.

Тату-студия Михаила Тау.
Тату-студия Михаила Тау.
Анна Зайкова.
Краткое содержание

Собака с тату стала реальной

Степан Цуру,
студия Black and White ink:

У меня много татуировок, есть очень старые, все они имеют для меня определенное значение и смысл. Я расскажу о нескольких. Как-то я решил завести собаку. Смотрел журнал, и увидел там пса породы стаффорд. Он мне понравился, и я набил у себя на груди слева изображение такой собаки. Через несколько месяцев у меня появился точно такой пес. Живем с ним душа в душу. Я думаю, что все было неслучайно.

Татуировки Степана Цуру.
Татуировки Степана Цуру.
Из архива редакции.

На правой руке у меня есть татуировка в стиле Día de los Muertos — День мертвых, так называется праздник в Мексике. В этот день девушкам определенным образом расписывают лица, потом они выносят к порогам домов еду. Они верят, что таким образом могут общаться с умершими. У меня есть близкие, которые ушли из жизни. Поэтому я сделал такую татуировку.

Еще на ребрах у меня есть татуировка с двумя девушками. Для меня это изображение наполнено философским смыслом — мне кажется, оно отражает устройство нашего мира. Девушка с пистолетом символизирует угрозы и соблазны, а вторая — человека, который им подвержен. Она смотрит на противника без страха, у нее в глазах вера.

Татуировки Степана Цуру.
Татуировки Степана Цуру.
Из архива редакции.
Татуировки Степана Цуру.
Татуировки Степана Цуру.
Из архива редакции.
Татуировки Степана Цуру.
Татуировки Степана Цуру.
Из архива редакции.

Часть татуировок мне делали другие мастера, есть и те, что я сделал сам. Я считаю, что некоторые нужно набивать только самому, чтобы другой человек не привносил в них свою энергию и понимание.

Недавно я сам набил себе на ноге волка. У меня есть друзья отшельники, я с ними вижусь раз в два-три года. Они всегда меня сравнивают с волком, говорят, что я на него похож. Раньше мне это не нравилось, но потом я почитал в интернете про волков, понял, что все они разные, есть много пород. И решил сделать себе татуировку в виде волка.

Сейчас мне делают еще одну, очень большую татуировку на спине — дракона, он еще не закончен. Я ощущаю особую связь с этим мифическим существом, чувствую, что он меня оберегает. Мастер, который сделал эскиз, воплотил мои представления о драконе.

Картинки из сказок

Михаил Дубин (Тау),
студия Tau Art:

У меня татуировок много. Хотя вообще я отношусь к ним необычно — мне кажется, у меня одна большая татуировка на всем теле, просто где-то остаются места без рисунка.

Так сложилось, что большая часть моих татуировок на сказочные темы. Я это как-то специально не задумывал, просто однажды осознал. На икре — серый волк, на левом плече — царевна лебедь, на спине — Жар-птица — ее за хвост хватает Иван-царевич. Есть еще три богатыря и белка, которая грызет орешки.

Лет 10 назад моя дочка нарисовала мне на икре солнце шариковой ручкой. Я посмотрел на него и решил, что хочу такую татуировку, поехал к мастеру и сделал.

Еще на одном изображении Илья Муромец борется со змеем, я выбрал этот рисунок случайно, он мне просто понравился. А потом спустя время произошли события, которые я связываю с этой татуировкой. Я совсем перестал пить алкоголь, это продолжается уже много лет. Мне кажется, что Илья Муромец — это воплощение моего духа, а змей — вредная привычка.

Татуировки Михаила Дубина (Тау)
Татуировки Михаила Дубина (Тау)
Из архива редакции.
Татуировки Михаила Дубина (Тау)
Татуировки Михаила Дубина (Тау)
Из архива редакции.
Татуировки Михаила Дубина (Тау)
Татуировки Михаила Дубина (Тау)
Из архива редакции.

Есть истории, связанные и с другими татуировками, но я не могу их рассказать — это слишком личное.

Я думаю, сказки — это нечто очень исконное, то, что нам осталось от предков. Меняется идеология, отношение к религии — то сжигаем церкви, то строим. А сказки остаются с нами всегда, передаются от бабушек внукам.

Еще у меня есть надпись на груди, три слова на латыни — «творить, любить, мечтать». Смотрю на них каждый день в зеркало, когда чищу зубы. Думаю, татуировки говорят о людях очень многое. Я по ним могу «прочитать» человека.

Безумный Макс ждет

Мария Kiselchan,
мастер студии Tattoo X:

Я работаю мастером по нанесению татуировок три года, но у меня самой пока что нет ни одной. Я нарисовала для себя эскиз по мотивам фильма «Безумный Макс», хочу сделать себе такую татуировку у определенного мастера. Он живет в Литве, его зовут Domantas Parvainis. Он мне нравится, его стиль похож на мой.

Последняя часть «Безумного Макса» снята потрясающе. Основное цветовое сочетание желтого и синего на контрасте друг с другом выглядит очень красиво. Плюс интересные герои, музыка — там все сложилось. Весь этот фильм о дороге, пути — это то, что уходит в символизм.

Мария Kiselchan, мастер студии Tattoo X
Мария Kiselchan, мастер студии Tattoo X
Из архива редакции.

Символ тамплиеров

Олег Руденко,
владелец студии Rudens Tattoo:

Я могу рассказать только о некоторых своих татуировках. Кто-то колет драконов, Джека Воробья, а у меня на плече портрет Владимира Высоцкого, его лет 10 назад мне сделал Михаил Тау. Творчество Высоцкого мне понравилось лет в 16, слушал его музыку. К тому же я считаю его хорошим человеком, потому и выбрал такое изображение.

Татуировки Олега Руденко.
Татуировки Олега Руденко.
Из архива редакции.

Еще у меня есть геральдическая лилия на запястье, ее использовали тамплиеры. Это изображение свидетельствует о том, что человек принадлежит к определенному обществу.

На ноге у меня изображена Великая китайская стена. Когда я был в Китае, видел ее, она меня впечатлила, это настоящее чудо света. Не все татуировки несут какой-то символический смысл, некоторые имеют в первую очередь художественную ценность — они просто красивые.

Татуировки Олега Руденко.
Татуировки Олега Руденко.
Из архива редакции.
Татуировки Олега Руденко.
Татуировки Олега Руденко.
Из архива редакции.
Татуировки Олега Руденко.
Татуировки Олега Руденко.
Из архива редакции.

Маленький принц и портрет мужа

Яна Рожнова,
тату артист Pixel Tattoo Club:

Татуировок у меня еще не так много, хотелось бы больше. Но их нанесение — очень болезненный процесс, приходится исполнять замыслы небольшими сеансами. Все работы на мне делал мой муж. Лишь ему я могу доверять, не стесняясь того, что я эмоционально переживаю сеансы.

Сейчас у меня завершен один рукав. Он сделан по мотивам книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Мне близки герои этой книги и тот философский смысл, который в ней заложен, потому я и решилась на такой масштабный проект. Как и маленький принц, я стараюсь сохранить непосредственный взгляд на мир, не ограничивать восприятие какими-то рамками и не судить о людях по их возрасту или внешности.

Татуировки Яны Рожновой.
Татуировки Яны Рожновой.
Из архива редакции.

На контрасте на ноге у меня сейчас идет процесс нанесения цикла татуировок по мотивам произведений Стивена Кинга, этот автор не менее дорог моему сердцу. Уже есть изображение самого Стивена и татуировка по фильму «Оно». Еще планирую закрасить всю ногу рисунками по мотивам экранизаций Кинга.

Татуировки Яны Рожновой.
Татуировки Яны Рожновой.
Из архива редакции.

На кисти у меня тоже есть персонаж из истории Кинга — Мистер Джинглзс, мышонок из «Зеленой мили».

А на второй кисти — портрет моего мужа. У него в свою очередь на кисти мой портрет. Эти татуировки очень дороги нам. Мы сделали их, когда наши отношения только начинались. Мы просто почувствовали, что так нужно сделать и все. Теперь они напоминают о тех далеких днях.

Татуировки Яны Рожновой.
Татуировки Яны Рожновой.
Из архива редакции.
Татуировки Яны Рожновой.
Татуировки Яны Рожновой.
Из архива редакции.

Сейчас наше мастерство заметно выросло, и мы иногда думаем о том, чтобы перебить те тату — сделать более пропорциональными, интереснее вписать картинку в тело. Этот вопрос пока остается открытым. Ведь в будущем, я надеюсь, мы еще вырастем как татуировщики и по-прежнему останемся вместе.

Есть и другие татуировки, которые сейчас в процессе нанесения. В основном это животные. Я выбрала их, потому что они милые.

Татуировки Яны Рожновой.
Татуировки Яны Рожновой.
Из архива редакции.
Татуировки Яны Рожновой.
Татуировки Яны Рожновой.
Из архива редакции.
Татуировки Яны Рожновой.
Татуировки Яны Рожновой.
Из архива редакции.
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