«И дракон во всю спину»: какие татуировки носят барнаульские тату-мастера

Поговорка «сапожник без сапог» точно не про татуировщиков. Большинство из них с радостью расписывают не только тела клиентов, но и свои собственные. Altapress.ru собрал пять интересных историй о татуировках барнаульских тату-мастеров. Правда, в одном из случаев мастер только мечтает о рисунке, но уже знает, что хочет набить.

Краткое содержание

Собака с тату стала реальной

Степан Цуру,

студия Black and White ink:

У меня много татуировок, есть очень старые, все они имеют для меня определенное значение и смысл. Я расскажу о нескольких. Как-то я решил завести собаку. Смотрел журнал, и увидел там пса породы стаффорд. Он мне понравился, и я набил у себя на груди слева изображение такой собаки. Через несколько месяцев у меня появился точно такой пес. Живем с ним душа в душу. Я думаю, что все было неслучайно. Татуировки Степана Цуру. Из архива редакции. На правой руке у меня есть татуировка в стиле Día de los Muertos — День мертвых, так называется праздник в Мексике. В этот день девушкам определенным образом расписывают лица, потом они выносят к порогам домов еду. Они верят, что таким образом могут общаться с умершими. У меня есть близкие, которые ушли из жизни. Поэтому я сделал такую татуировку. Еще на ребрах у меня есть татуировка с двумя девушками. Для меня это изображение наполнено философским смыслом — мне кажется, оно отражает устройство нашего мира. Девушка с пистолетом символизирует угрозы и соблазны, а вторая — человека, который им подвержен. Она смотрит на противника без страха, у нее в глазах вера. Татуировки Степана Цуру. Из архива редакции. Татуировки Степана Цуру. Из архива редакции. Татуировки Степана Цуру. Из архива редакции. Часть татуировок мне делали другие мастера, есть и те, что я сделал сам. Я считаю, что некоторые нужно набивать только самому, чтобы другой человек не привносил в них свою энергию и понимание. Недавно я сам набил себе на ноге волка. У меня есть друзья отшельники, я с ними вижусь раз в два-три года. Они всегда меня сравнивают с волком, говорят, что я на него похож. Раньше мне это не нравилось, но потом я почитал в интернете про волков, понял, что все они разные, есть много пород. И решил сделать себе татуировку в виде волка. Сейчас мне делают еще одну, очень большую татуировку на спине — дракона, он еще не закончен. Я ощущаю особую связь с этим мифическим существом, чувствую, что он меня оберегает. Мастер, который сделал эскиз, воплотил мои представления о драконе.

Картинки из сказок

Михаил Дубин ( Тау),

студия Tau Art:

У меня татуировок много. Хотя вообще я отношусь к ним необычно — мне кажется, у меня одна большая татуировка на всем теле, просто где-то остаются места без рисунка. Так сложилось, что большая часть моих татуировок на сказочные темы. Я это как-то специально не задумывал, просто однажды осознал. На икре — серый волк, на левом плече — царевна лебедь, на спине — Жар-птица — ее за хвост хватает Иван-царевич. Есть еще три богатыря и белка, которая грызет орешки. Лет 10 назад моя дочка нарисовала мне на икре солнце шариковой ручкой. Я посмотрел на него и решил, что хочу такую татуировку, поехал к мастеру и сделал. Еще на одном изображении Илья Муромец борется со змеем, я выбрал этот рисунок случайно, он мне просто понравился. А потом спустя время произошли события, которые я связываю с этой татуировкой. Я совсем перестал пить алкоголь, это продолжается уже много лет. Мне кажется, что Илья Муромец — это воплощение моего духа, а змей — вредная привычка. Татуировки Михаила Дубина ( Тау) Из архива редакции. Татуировки Михаила Дубина ( Тау) Из архива редакции. Татуировки Михаила Дубина ( Тау) Из архива редакции. Есть истории, связанные и с другими татуировками, но я не могу их рассказать — это слишком личное. Я думаю, сказки — это нечто очень исконное, то, что нам осталось от предков. Меняется идеология, отношение к религии — то сжигаем церкви, то строим. А сказки остаются с нами всегда, передаются от бабушек внукам. Еще у меня есть надпись на груди, три слова на латыни — «творить, любить, мечтать». Смотрю на них каждый день в зеркало, когда чищу зубы. Думаю, татуировки говорят о людях очень многое. Я по ним могу «прочитать» человека.

Безумный Макс ждет

Мария Kiselchan,

мастер студии Tattoo X:

Я работаю мастером по нанесению татуировок три года, но у меня самой пока что нет ни одной. Я нарисовала для себя эскиз по мотивам фильма «Безумный Макс», хочу сделать себе такую татуировку у определенного мастера. Он живет в Литве, его зовут Domantas Parvainis. Он мне нравится, его стиль похож на мой. Последняя часть «Безумного Макса» снята потрясающе. Основное цветовое сочетание желтого и синего на контрасте друг с другом выглядит очень красиво. Плюс интересные герои, музыка — там все сложилось. Весь этот фильм о дороге, пути — это то, что уходит в символизм. Мария Kiselchan, мастер студии Tattoo X Из архива редакции.

Символ тамплиеров

Олег Руденко,

владелец студии Rudens Tattoo:

Я могу рассказать только о некоторых своих татуировках. Кто-то колет драконов, Джека Воробья, а у меня на плече портрет Владимира Высоцкого, его лет 10 назад мне сделал Михаил Тау. Творчество Высоцкого мне понравилось лет в 16, слушал его музыку. К тому же я считаю его хорошим человеком, потому и выбрал такое изображение. Татуировки Олега Руденко. Из архива редакции. Еще у меня есть геральдическая лилия на запястье, ее использовали тамплиеры. Это изображение свидетельствует о том, что человек принадлежит к определенному обществу. На ноге у меня изображена Великая китайская стена. Когда я был в Китае, видел ее, она меня впечатлила, это настоящее чудо света. Не все татуировки несут какой-то символический смысл, некоторые имеют в первую очередь художественную ценность — они просто красивые. Татуировки Олега Руденко. Из архива редакции. Татуировки Олега Руденко. Из архива редакции. Татуировки Олега Руденко. Из архива редакции.

Маленький принц и портрет мужа

Яна Рожнова,

тату артист Pixel Tattoo Club: