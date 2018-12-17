«И дракон во всю спину»: какие татуировки носят барнаульские тату-мастера

Собака с тату стала реальной
Степан Цуру,
студия Black and White ink:
У меня много татуировок, есть очень старые, все они имеют для меня определенное значение и смысл. Я расскажу о нескольких. Как-то я решил завести собаку. Смотрел журнал, и увидел там пса породы стаффорд. Он мне понравился, и я набил у себя на груди слева изображение такой собаки. Через несколько месяцев у меня появился точно такой пес. Живем с ним душа в душу. Я думаю, что все было неслучайно.Татуировки Степана Цуру.Из архива редакции.
На правой руке у меня есть татуировка в стиле Día de los Muertos — День мертвых, так называется праздник в Мексике. В этот день девушкам определенным образом расписывают лица, потом они выносят к порогам домов еду. Они верят, что таким образом могут общаться с умершими. У меня есть близкие, которые ушли из жизни. Поэтому я сделал такую татуировку.
Еще на ребрах у меня есть татуировка с двумя девушками. Для меня это изображение наполнено философским смыслом — мне кажется, оно отражает устройство нашего мира. Девушка с пистолетом символизирует угрозы и соблазны, а вторая — человека, который им подвержен. Она смотрит на противника без страха, у нее в глазах вера.Татуировки Степана Цуру.Из архива редакции.Татуировки Степана Цуру.Из архива редакции.Татуировки Степана Цуру.Из архива редакции.
Часть татуировок мне делали другие мастера, есть и те, что я сделал сам. Я считаю, что некоторые нужно набивать только самому, чтобы другой человек не привносил в них свою энергию и понимание.
Недавно я сам набил себе на ноге волка. У меня есть друзья отшельники, я с ними вижусь раз в два-три года. Они всегда меня сравнивают с волком, говорят, что я на него похож. Раньше мне это не нравилось, но потом я почитал в интернете про волков, понял, что все они разные, есть много пород. И решил сделать себе татуировку в виде волка.
Сейчас мне делают еще одну, очень большую татуировку на спине — дракона, он еще не закончен. Я ощущаю особую связь с этим мифическим существом, чувствую, что он меня оберегает. Мастер, который сделал эскиз, воплотил мои представления о драконе.
Картинки из сказок
Михаил Дубин (Тау),
студия Tau Art:
У меня татуировок много. Хотя вообще я отношусь к ним необычно — мне кажется, у меня одна большая татуировка на всем теле, просто где-то остаются места без рисунка.
Так сложилось, что большая часть моих татуировок на сказочные темы. Я это как-то специально не задумывал, просто однажды осознал. На икре — серый волк, на левом плече — царевна лебедь, на спине — Жар-птица — ее за хвост хватает Иван-царевич. Есть еще три богатыря и белка, которая грызет орешки.
Лет 10 назад моя дочка нарисовала мне на икре солнце шариковой ручкой. Я посмотрел на него и решил, что хочу такую татуировку, поехал к мастеру и сделал.
Еще на одном изображении Илья Муромец борется со змеем, я выбрал этот рисунок случайно, он мне просто понравился. А потом спустя время произошли события, которые я связываю с этой татуировкой. Я совсем перестал пить алкоголь, это продолжается уже много лет. Мне кажется, что Илья Муромец — это воплощение моего духа, а змей — вредная привычка.Татуировки Михаила Дубина (Тау)Из архива редакции.Татуировки Михаила Дубина (Тау)Из архива редакции.Татуировки Михаила Дубина (Тау)Из архива редакции.
Есть истории, связанные и с другими татуировками, но я не могу их рассказать — это слишком личное.
Я думаю, сказки — это нечто очень исконное, то, что нам осталось от предков. Меняется идеология, отношение к религии — то сжигаем церкви, то строим. А сказки остаются с нами всегда, передаются от бабушек внукам.
Еще у меня есть надпись на груди, три слова на латыни — «творить, любить, мечтать». Смотрю на них каждый день в зеркало, когда чищу зубы. Думаю, татуировки говорят о людях очень многое. Я по ним могу «прочитать» человека.
Безумный Макс ждет
Мария Kiselchan,
мастер студии Tattoo X:
Я работаю мастером по нанесению татуировок три года, но у меня самой пока что нет ни одной. Я нарисовала для себя эскиз по мотивам фильма «Безумный Макс», хочу сделать себе такую татуировку у определенного мастера. Он живет в Литве, его зовут Domantas Parvainis. Он мне нравится, его стиль похож на мой.
Последняя часть «Безумного Макса» снята потрясающе. Основное цветовое сочетание желтого и синего на контрасте друг с другом выглядит очень красиво. Плюс интересные герои, музыка — там все сложилось. Весь этот фильм о дороге, пути — это то, что уходит в символизм.Мария Kiselchan, мастер студии Tattoo XИз архива редакции.
Символ тамплиеров
Олег Руденко,
владелец студии Rudens Tattoo:
Я могу рассказать только о некоторых своих татуировках. Кто-то колет драконов, Джека Воробья, а у меня на плече портрет Владимира Высоцкого, его лет 10 назад мне сделал Михаил Тау. Творчество Высоцкого мне понравилось лет в 16, слушал его музыку. К тому же я считаю его хорошим человеком, потому и выбрал такое изображение.Татуировки Олега Руденко.Из архива редакции.
Еще у меня есть геральдическая лилия на запястье, ее использовали тамплиеры. Это изображение свидетельствует о том, что человек принадлежит к определенному обществу.
На ноге у меня изображена Великая китайская стена. Когда я был в Китае, видел ее, она меня впечатлила, это настоящее чудо света. Не все татуировки несут какой-то символический смысл, некоторые имеют в первую очередь художественную ценность — они просто красивые.Татуировки Олега Руденко.Из архива редакции.Татуировки Олега Руденко.Из архива редакции.Татуировки Олега Руденко.Из архива редакции.
Маленький принц и портрет мужа
Яна Рожнова,
тату артист Pixel Tattoo Club:
Татуировок у меня еще не так много, хотелось бы больше. Но их нанесение — очень болезненный процесс, приходится исполнять замыслы небольшими сеансами. Все работы на мне делал мой муж. Лишь ему я могу доверять, не стесняясь того, что я эмоционально переживаю сеансы.
Сейчас у меня завершен один рукав. Он сделан по мотивам книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Мне близки герои этой книги и тот философский смысл, который в ней заложен, потому я и решилась на такой масштабный проект. Как и маленький принц, я стараюсь сохранить непосредственный взгляд на мир, не ограничивать восприятие какими-то рамками и не судить о людях по их возрасту или внешности.Татуировки Яны Рожновой.Из архива редакции.
На контрасте на ноге у меня сейчас идет процесс нанесения цикла татуировок по мотивам произведений Стивена Кинга, этот автор не менее дорог моему сердцу. Уже есть изображение самого Стивена и татуировка по фильму «Оно». Еще планирую закрасить всю ногу рисунками по мотивам экранизаций Кинга.Татуировки Яны Рожновой.Из архива редакции.
На кисти у меня тоже есть персонаж из истории Кинга — Мистер Джинглзс, мышонок из «Зеленой мили».
А на второй кисти — портрет моего мужа. У него в свою очередь на кисти мой портрет. Эти татуировки очень дороги нам. Мы сделали их, когда наши отношения только начинались. Мы просто почувствовали, что так нужно сделать и все. Теперь они напоминают о тех далеких днях.Татуировки Яны Рожновой.Из архива редакции.Татуировки Яны Рожновой.Из архива редакции.
Сейчас наше мастерство заметно выросло, и мы иногда думаем о том, чтобы перебить те тату — сделать более пропорциональными, интереснее вписать картинку в тело. Этот вопрос пока остается открытым. Ведь в будущем, я надеюсь, мы еще вырастем как татуировщики и по-прежнему останемся вместе.
Есть и другие татуировки, которые сейчас в процессе нанесения. В основном это животные. Я выбрала их, потому что они милые.Татуировки Яны Рожновой.Из архива редакции.Татуировки Яны Рожновой.Из архива редакции.Татуировки Яны Рожновой.Из архива редакции.