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В Алтайском крае резко похолодает

28 октября в Алтайском крае днем будет до +14… +19 градусов. Однако в конце дня в регионе резко похолодает, сообщается алтайский ЦГМС. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 23 м/с и мокрый снег.

Первый снег. Автомобиль.
Первый снег. Автомобиль.
Анна Зайкова.

Погода в Барнауле 28 октября:

  • переменная облачность, преимущественно без осадков,
  • ветер южный, днём 8−13 м/с порывы до 18 м/с,
  • температура воздуха: днем +14 …16.

Погода в Алтайском крае 28 октября:

  • переменная облачность, днём в западных районах дождь,
  • ветер южный, днём 8−13 м/с, местами порывы 18−23 м/с,
  • температура воздуха: днём +14…19.

Погода в Республике Алтай 28 октября:

  • без осадков,
  • ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 16 м/с,
  • температура воздуха: +12…+17, местами +5… +10

Холодная погода ожидается в Алтайском каре и 29 октября. С прохождением холодного фронта на большей части региона пройдут дожди, в северо-западных районах с мокрым снегом, местами сильные дожди. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 12−17 м/с, местами порывы до 22 м/с.

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