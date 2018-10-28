В Алтайском крае резко похолодает

Погода в Барнауле 28 октября:
- переменная облачность, преимущественно без осадков,
- ветер южный, днём 8−13 м/с порывы до 18 м/с,
- температура воздуха: днем +14 …16.
Погода в Алтайском крае 28 октября:
- переменная облачность, днём в западных районах дождь,
- ветер южный, днём 8−13 м/с, местами порывы 18−23 м/с,
- температура воздуха: днём +14…19.
Погода в Республике Алтай 28 октября:
- без осадков,
- ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 16 м/с,
- температура воздуха: +12…+17, местами +5… +10
Холодная погода ожидается в Алтайском каре и 29 октября. С прохождением холодного фронта на большей части региона пройдут дожди, в северо-западных районах с мокрым снегом, местами сильные дожди. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 12−17 м/с, местами порывы до 22 м/с.