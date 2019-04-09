«И направила на меня фотоаппарат». В Барнауле известного адвоката пытались допросить по делу его клиента

Адвоката Виктора Чумакова попытались допросить как свидетеля по делу его клиента. Это, по словам адвоката, первый в крае случай столь грубого нарушения законодательства. Теперь он требует от прокурора признать действия следователя незаконными и намерен добиться ее наказания.

Однако ситуация далеко не частная: адвокатское сообщество уже много лет бьет тревогу из-за участившихся попыток органов следствия допросить адвокатов по делам их доверителей, хотя это напрямую запрещено законом и лишает граждан права на защиту.

Направила фотоаппарат

Виктор Чумаков представлял интересы Инны М. — свидетеля по уголовному делу, в котором барнаульская полиция расследует незаконный переход прав собственности на две квартиры в доме на ул. Прудская, 40 в Новоалтайске (строительная компания «Аспект»).

Вот как он описал произошедшее. Инне М. вручили уведомление: 18 марта ей надлежит прибыть со своим адвокатом в кабинет следователя управления МВД по Барнаулу, где ей будет предъявлено обвинение. В назначенный день и час вместе с Чумаковым она приехала по указанному в повестке адресу.

Однако капитан юстиции следователь Светлана Хухлындина, ведущая дело, обвинение предъявлять не стала, а в кабинет пригласила только адвоката. И в течение часа пыталась допросить его как свидетеля по этому же делу.

Виктор Чумаков,

адвокат:

Она знала, что при наличии уведомления о предъявлении обвинения его доверителю адвокат точно не уйдет, просто развернувшись. Направив на меня цифровой фотоаппарат в режиме видеозаписи, она объявила, что желает допросить меня в качестве свидетеля по вышеупомянутому делу об обстоятельствах, которые стали мне известны от М. в ходе оказания ей юридической помощи.

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Отвечать отказался

Адвокат пояснил altapress.ru, что отказался отвечать на вопросы следователя. А в письменном виде и под видеозапись объяснил ей, какие нормы права она нарушает.

Виктор Чумаков,

адвокат:

Я указал на истинную причину данных действий — это попытка вывода меня из дела, и заявил отвод ей самой, поставив вопрос о наличии в ее действиях такого состава преступления, как превышение должностных полномочий.

В ходе «общения» со следователем он ссылался на Уголовно-процессуальный кодекс РФ и закон РФ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Эти документы напрямую запрещают допрос адвоката об обстоятельствах, о которых он узнал в ходе оказания юридической помощи клиенту.

Допрос защитника возможен — но лишь тогда, когда об этом ходатайствует он сам (с согласия клиента) или же по заявлению клиента. Ни того, ни другого в данном случае не было, пояснил собеседник altapress.ru.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Адвокатская тайна

По словам адвоката, Светлана Хухлындина его разъяснения заявление о привлечении ее самой к ответственности записала. И в тот же день отвела Чумакова от дела, так как совмещение статуса свидетеля и защитника в одном деле недопустимо.

Виктор Чумаков,

адвокат:

Она назвала составленный и не подписанный в необходимых местах документ «протоколом допроса свидетеля», а обвинение моей клиентке она предъявлять так и не стала. И не сделала этого по сей день.

При этом адвокат подчеркивает, что стал оказывать юридическую помощь Инне М. по этому же вопросу задолго до того, как было возбуждено уголовное дело. Это, на его взгляд, означает: все, что ему известно по делу, получено в ходе оказания юридической помощи. И, значит, на все сведения, представленные ему по данному поводу клиентом и другими лицами, распространяется понятие адвокатской тайны.

Собеседник altapress.ru также пояснил, почему считает, что реальной целью следователя было искусственное создание условий для вывода его из дела. Какое-то время назад он сделал критические (письменные) замечания на составленные ею протоколы опознания и очной ставки (в которых принял участие как адвокат), заявив о ее непрофессионализме.

Это «вызвало у капитана юстиции личную и профессиональную неприязнь к нему, желание заменить более удобным для нее защитником», — полагает адвокат.

В суде. altapress.ru

Частично удовлетворил

Еще в марте Чумаков написал жалобу прокурору Новоалтайска, в которой потребовал признать действия следователя незаконными. Жалобу удовлетворили частично.

Зампрокурора Новоалтайска Семен Григорьев признал, что следователь нарушила нормы закона, регулирующие порядок вызова на допрос свидетеля, в том числе вызов адвоката как свидетеля. Он констатировал, что Хухлындина не дала время Инне М. на выбор нового защитника, а допросила ее в присутствии адвоката по назначению (от которого, напомним, женщина отказалась).

В то же время Григорьев считал, что у следователя имелись основания вызвать Чумакова на допрос.

Из постановления зампрокурора Новоалтайска Семена Григорьева:

На момент допроса адвоката Чумакова В.В. у органа предварительного следствия имелись основания полагать, что адвокат Чумаков является лицом, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для дела и ставшие ему известными не в связи с обращением к нему М. и оказанием ей юридической помощи поданному уголовному делу.

Чумаков с выводами прокурора не согласен и 2 апреля направил новую жалобу прокурору Новоалтайска — уже на постановление, подписанное Григорьевым. Жалоба должна быть рассмотрена до 13 апреля.

Легализация отвода

По сведениям Чумакова, вывоз его на допрос как свидетеля по делу клиента — первая в Алтайском крае попытка нарушить свидетельский иммунитет адвоката. Между тем, в целом по России ситуация далеко не уникальная.

К примеру, в 2017 году Федеральная палата адвокатов зафиксировала 168 незаконных вызовов на допрос в 38 регионах, что на 71,4%, больше, чем годом раньше (98).

Одним из самых громких сюжетов подобного рода был вызов на допрос московского адвоката Игоря Бушманова. По его словам, повод для этого был надуманный и не относился к предмету доказывания по делу. А целью допроса была «легализация последующего постановления об отводе от участия в деле» — он проявлял «слишком большую активность», защищая коллегу.

Когда Бушманов отказался прийти на допрос, сотрудники полиции, предъявив ему постановление о приводе, с применением силы доставили его в кабинет следователя. Там его и попытались допросить. Бушманов не сказал ни слова, а Адвокатская палата Московской области потребовала от прокуратуры и СКР провести проверку действий следователя.

Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков. Анна Зайкова , altapress.ru

Добивается наказания

Что касается Виктора Чумакова, то он проинформировал о произошедшем Адвокатскую палату края, которая, по его словам, намерена подготовить заявление. Он также сообщил, что намерен оспаривать действия следователя и добиться ее наказания.

Действия следователя он рассматривает как попытку лишить граждан права на защиту, гарантированное Конституцией. Altapress.ru переслал в пресс-службу ГУ МВД просьбу прокомментировать ситуацию. Ответ пока не получен.

Чем известен Виктор Чумаков

Виктор Чумаков был адвокатом в деле замглавы Росимущества Евгения Хижняка, главы фермерского хозяйства и депутата Волчихинского райсовета Дмитрия Горбова и ряда других граждан. В настоящий момент — один из защитников бывшего управделами губернатора и правительства края Алексея Белобородова.