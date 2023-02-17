И нас переживут. 10 классиков литературы, в честь которых назвали улицы Барнаула

А что если рассортировать барнаульские улицы «по именам», чтобы лучше ориентироваться в городе? Вот, например, 10 улиц, названных в честь классиков отечественной литературы.

Улица Гоголя

Где расположена: в Центральном районе от ул. Промышленной до р. Пивоварки.

В честь кого названа: свое первое название улица получила по переселенцам из Кузнецка, прибывшим в Барнаул в середине XVIII века. Но его заменили: в 1902 году улицу называли в честь классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя.

Николай Васильевич Гоголь. ru.wikipedia.org Улица Гоголя. yandex.ru

Проезд Гончарова

Где расположена: в Железнодорожном районе до ул. Фурманова.

В честь кого названа: 27 июня 1963 года проезд Власихинский переименовали в проезд Ивана Александровича Гончарова — русского писателя и литературного критика. В свое время он был членом-корреспондентом Петербургской академии наук по разряду русского языка и словесности. Известен романами: «Обломов», «Обрыв» и «Обыкновенная история».

Иван Александрович Гончаров. wiki2.org

Улица Грибоедова

Где расположена: в Октябрьском районе от ул. Промышленной до бульвара 9-го января.

В честь кого названа: в честь Александра Сергеевича Грибоедова — русского писателя и дипломата, автора комедии «Горе от ума».

Александр Сергеевич Грибоедов. ru.wikipedia.org

В 1963 году переулок Коммунальный переименовали в ул. Грибоедова.

Проезд Достоевского

Где расположена: в Октябрьском районе от ул. Северо-Западной до ул. Чудненко.

В честь кого назван: в честь русского писателя Федора Михайловича Достоевского. В 1856 и 1857 годах он был в ссылке в Семипалатинске и посещал Барнаул. Писатель известен своими романами: «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Записки из мертвого дома» и другими.

Федор Михайлович Достоевский. ru.wikipedia.org

Раньше этот проезд назывался Кузнецким, но в 1963 году его переименовали в проезд Достоевского.

Улица Пушкина

Где расположена: в Центральном районе от ул. Промышленной до переулка Малого Прудского. Также такая улица есть в поселке Южном от переулка Садового до ул. Сельмашской.

В честь кого названа: в честь русского писателя-классика Александра Сергеевича Пушкина. В 1899 году, к столетию со дня рождения писателя ул. Иркутскую переименовали в ул. Пушкина.

Александр Сергеевич Пушкин. ru.wikipedia.org Улица Пушкина. yandex.ru

Факт Это был первый случай переименования улицы в Барнауле.

Улица Лермонтова

Где расположена: в Центральном районе поселка Затон от пер. Почтового до ул. Кольцова.

В честь кого названа: в честь русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, который прославился произведениями «На смерть поэта», «Бородино», «Маскарад», «Мцыри», «Герой нашего времени» и другими.

Михаил Юрьевич Лермонтов. ru.wikipedia.org

Переулок Некрасова

Где расположен: в Центральном, Октябрьском районах от ул. Никитина до ул. Шевченко.

В честь кого назван: в честь русского поэта, редактора журнала «Отечественные записки» Николая Алексеевича Некрасова. Известны его поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо», лирические стихи и не только.

Николай Алексеевич Некрасов. ru.wikipedia.org

До 1927 года переулок Некрасова был переулком Вознесенским, в честь храма. Свое первое название переулок получил в ХIХ веке.

Улица Толстого

Где расположена: в Центральном районе от ул. Промышленной до пр. Социалистического. Еще есть улица в поселке Южном от пр. Ленина до ул. Пролетарской.

В честь кого названа: в честь русского писателя, графа Льва Николаевича Толстого.

Лев Николаевич Толстой. ru.wikipedia.org Улица Толстого. yandex.ru

Изначально ул. Льва Толстого называлась Тобольской, затем — Большой Тобольской (после появления ул. Малой Тобольской). Лишь в 1910 году ее переименовали в честь классика.

Проезд Тургенева

Где расположен: в Октябрьском районе от ул. Горно-Алтайской до ул. Чеглецова. еще есть улица в поселке Южном от ул. Жуковского до ул. Южной.

В честь кого назван: проезд назван именем русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, который известен по сборнику рассказов «Записки охотника», романам «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети» и «Дворянское гнездо».

Иван Сергеевич Тургенев. ru.wikipedia.org

До 1963 года проезд назывался «Котельный».

Улица Чехова

Где расположена: в Центральном районе от ул. Промышленной до р. Барнаулки.

В честь кого названа: в честь русского писателя Антона Павловича Чехова, известного по рассказам «Палата № 6», «Человек в футляре», пьесам «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Чайка» и «Три сестры».

Антон Павлович Чехов. ru.wikipedia.org