И огонь, и вода. Что произошло на Алтае 11 апреля

◆ Режим ЧС из-за паводка все еще действует в Алтайском крае. Спасателям удалось устранить угрозу подтопления Тальменки. На Чумыше взрывали затор. Объявлены штормовые предупреждения на Оби и Чапше. Есть заторы у Шелаболихи и Ельцовки.
◆ В регионе начинается пожароопасный сезон. В Минприроды заверили, что регион на 100% к нему готов, но прокуратура в этом сомневается — из-за прошлогодних недостоверных отчетов.
◆ В Алтайском крае ускорился рост цен на говядину. Мы попробовали разобраться, что вообще происходит с ее стоимостью и почему.
◆ Вице-президент алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова рассказала, почему в Сибири отменяют международные рейсы и будут ли все-таки самолеты летать из Барнаула в Турцию.
◆ В Алтайском крае придумали фестиваль «Декада серебряного возраста» — для самых активных и общительных пенсионеров. Мы туда съездили и узнали, что там делают и о чем говорят.
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