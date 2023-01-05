5 января
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Жизнь

И пройти, и проехать. Стало известно, сколько снега убрали в Барнауле за сутки

Почти 6 тыс. кубометров снега вывезли с улиц краевой столицы в ночь на 4-е января, — сообщает пресс-служба мэрии.

Зима. Много снега. Уборка снега.
Зима. Много снега. Уборка снега.
Михаил Хаустов

На улицах краевой столицы работали 138 единиц снегоуборочной техники и более 100 человек. Они посыпают реагентами подходы к пешеходным переходам, остановки и лестницы.

«Для посыпки проезжей части противогололедными материалами использовано 342 тонны песчано-соляной смеси», — добавили в администрации города.

Снег убирали с проспектов Ленина, Комсомольского, Красноармейского. Также улиц Молодежной, Ядринцева, Никитина и многих других. Работы продолжаются на общественных территориях и во дворах. Кроме того, чище станут внутриквартальные проезды.

Напомним, в Алтайском крае с 5 по 7 января синоптики обещают мокрый снег, метели и порывистый ветер.

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