И тишина: как есть и не толстеть, рассказала эксперт

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik дала ряд советов по правильному питанию, чтобы избежать набора веса.

Человек может поправиться не только из-за качества и количества съеденной еды, но из-за внешних факторов. Поэтому специалист рекомендует стараться кушать в тишине и в расслабленном состоянии.

Любители есть перед телевизором толстеют быстрее. Медик пояснила — когда человек сосредоточен на еде, он получает все вкусовые ощущения и наслаждается качеством еды.

Таким образом человек не переедает, а съедает ровно столько, сколько необходимо организму, пишет «Росбалт».

Эксперт также предупредила о вреде еды на бегу — она также способствует перееданию и как следствие — набору веса.

Ранее российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева рассказала подписчикам в Telegram-канале о том, как ей удалось похудеть на 10 килограммов во время карантина. Девушка стала ужинать строго не позже чем за 4 часа до сна. Также, по словам телеведущей, она не позволяла себе газировку, соки и чаи, а пила только воду.