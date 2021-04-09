10 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

И тишина: как есть и не толстеть, рассказала эксперт

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik дала ряд советов по правильному питанию, чтобы избежать набора веса.

Еда.
Еда.
unsplash.com

Человек может поправиться не только из-за качества и количества съеденной еды, но из-за внешних факторов. Поэтому специалист рекомендует стараться кушать в тишине и в расслабленном состоянии.

Любители есть перед телевизором толстеют быстрее. Медик пояснила — когда человек сосредоточен на еде, он получает все вкусовые ощущения и наслаждается качеством еды.

Таким образом человек не переедает, а съедает ровно столько, сколько необходимо организму, пишет «Росбалт».

Эксперт также предупредила о вреде еды на бегу — она также способствует перееданию и как следствие — набору веса.

Ранее российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева рассказала подписчикам в Telegram-канале о том, как ей удалось похудеть на 10 килограммов во время карантина. Девушка стала ужинать строго не позже чем за 4 часа до сна. Также, по словам телеведущей, она не позволяла себе газировку, соки и чаи, а пила только воду.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость