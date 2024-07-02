8 идей, куда сходить в Барнауле в ближайшие дни, не потратив ни копейки

- 3 июля в Шишковке пройдет библиосреда. Она начнется с нейро-психолога, который расскажет, зачем нужно тренировать мозг и научит когнитивным упражнениям. Начало в 18:00.
- 5 июля в парке «Изумрудный» можно будет освоить интересное спортивное направление ZUMBA с тренером по фитнесу Татьяной Царевой. Начало в 19:00.
- 5 июля в Краеведческом музее откроют персональную выставку новосибирской художницы Юлии Кикоть «Мой дом». Начало в 17:00.
- 6 июля в парке «Изумрудный» пройдет велнес-фестиваль «Сила здоровой семьи». На нем проведут зарядку, тренировку по кикбоксингу, йоге, фитнесу, зумбе, а еще тимбилдинг и концерт. Начало в 11:00.
Фитнес.
Открытые источники в интернете.
- 6 июля в амфитеатре парка «Изумрудный» пройдет фестиваль уличного кино. Начало в 18:00.
- 7 июля в парке Арлекино проведут бесплатную тренировку. Начало в 10:00.
- 9 июля в «Премьере» покажут детский фильм Ролана Быкова «Внимание, черепаха!». Начало в 12:00.
- 12 и 13 июля в парке «Центральный» состоится гончарный фестиваль «MANOS». На нем можно создать свою собственную скульптуру и послушать лекцию об искусстве и керамике. Начало в 12:00.
В Белокурихе семья Покидаевых организовала предприятие на гончарном ремесле и начала реализовывать туристический проект.
Анна Зайкова
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