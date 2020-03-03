«Иди домой, наркоша!». Православные активисты в Новосибирске ополчились на Элджея

Общественное движение «Сорок Сороков» требует запретить в Новосибирске концерт рэпера Элджея, пишет «КП». Активисты считают, что исполнитель пропагандирует наркоманию и разврат.

Концерт Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей, запланирован на 8 марта в Экспоцентре Новосибирска.

Этот люмпен открыто травит нас и нашу молодежь текстами своих песен. Создает образ наркомана в положительном свете, развращает наших девушек и женщин. Каждому, кому дорого наше Отечество, дорог наш народ, предлагаем присоединиться к петиции за отмену его концерта, — призывают в городском сообществе «Движение Сорок Сороков».

Активисты также разместили в соцсетях образцы для заявлений для всех желающих. Кроме того, прикрепили фото Элджея с подписью: «Узенюк, иди домой, наркоша!».

Ранее новосибирский депутат-коммунист Сергей Сухоруков обратился в прокуратуру с требованием запретить 8 марта концерт рэпера Элджея в местном Экспоцентре. Он заявил, что «содержание текстов этого исполнителя не соответствует нормам морали и нравственности».