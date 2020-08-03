70-е
Первые рок-группы в Барнауле — «Ключи» и «Гоминиды» — появились в начале 1970-х годов. Они играли собственные песни, но просуществовали недолго.
После них появилось большое количество вокально-инструментальных ансамблей (ВИА). Особой популярностью среди городской молодежи пользовались группы, которые исполняли классику рока на английском языке и в переводах.
Самая популярная группа на тот момент — «Наследники». Они играли все — от The Beatles до Deep Purple, а также свой репертуар.
Благодаря действиям энтузиастов, во Дворце спорта проходили завуалированные под конкурсы ВИА рок-фестивали. Зрителей на них собиралось больше, чем на концерты столичных «звезд», пишет altlib.ru.
80-е
В начале 80-х годов на пути музыкантов ставились всевозможные преграды, как следствие — это привело к кризису. Новый виток начался в 1986, когда два Сергея — Орехов и Лазорин — создали рок-клуб при ДК «Химволокно». В него вошли группы «Девять», «Праздник», «Поток», «Легион» и др.
Осенью 1987 года барнаульский рок-клуб провел первый фестиваль «Рок-Периферия». После было создано движение сибирских рок-клубов с целью пропаганды рок-музыки в Сибири и на Дальнем Востоке.
В июне 1988 года четыре группы движения приняли участие в Московском фестивале «Рок за экологию». Также в Барнауле провели благотворительные концерты для фондов и детских домов.
90-е
В 90-е годы Барнаульский рок-клуб вошел в состав городского молодежного культурного центра.
Группы рок-клуба принимали активное участие в культурной жизни города, организовывали концерты с ведущими группами страны («Наутилус Помпилиус», «Чайф» и т.д.), «музыкальные ринги», выступления в других городах, лекции и прочее.
В октябре 1990 года в Барнауле провели I Международный фестиваль «Рок-Азия» при участии групп из Китая, Японии и России.
Девизом фестиваля была фраза из военного советско-китайского разговорника — «Фанся цянба!» («Бросай оружие!»).
О «Рок-Азии» писала и говорила вся страна. Отчеты о фестивале опубликовали десятки журналов и газет, от самиздатовских до «Смены» и «Комсомольской правды».
90-е годы, а затем и 2000-е годы стали временем, когда барнаульская рок-сцена активно развивалась, музыкальное пространство города обрастало десятками и сотнями новых коллективов.
Определенный спад интереса к року произошел в 2010-е годы, когда акценты музыкальных интересов молодежи сместились в сторону хип-хопа.
Анна Карпова