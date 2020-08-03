В 70-е в Барнауле рок зародился, в 80-е набрал обороты, а в 90-е и вовсе «полетел» вперед — у нас прошел фестиваль на который приехали музыканты из Китая и Японии. История рок-музыки Барнаула — в материале altapress.ru.

70-е

Первые рок-группы в Барнауле — «Ключи» и «Гоминиды» — появились в начале 1970-х годов. Они играли собственные песни, но просуществовали недолго.

После них появилось большое количество вокально-инструментальных ансамблей (ВИА). Особой популярностью среди городской молодежи пользовались группы, которые исполняли классику рока на английском языке и в переводах.

Самая популярная группа на тот момент — «Наследники». Они играли все — от The Beatles до Deep Purple, а также свой репертуар.

Благодаря действиям энтузиастов, во Дворце спорта проходили завуалированные под конкурсы ВИА рок-фестивали. Зрителей на них собиралось больше, чем на концерты столичных «звезд», пишет altlib.ru.

Праздник газеты «Купи-продай» «Футбол , пиво , рок-н-ролл». Барнаул , стадион «Динамо», 1997 год. Олег Богданов

80-е

В начале 80-х годов на пути музыкантов ставились всевозможные преграды, как следствие — это привело к кризису. Новый виток начался в 1986, когда два Сергея — Орехов и Лазорин — создали рок-клуб при ДК «Химволокно». В него вошли группы «Девять», «Праздник», «Поток», «Легион» и др.

Осенью 1987 года барнаульский рок-клуб провел первый фестиваль «Рок-Периферия». После было создано движение сибирских рок-клубов с целью пропаганды рок-музыки в Сибири и на Дальнем Востоке.

В июне 1988 года четыре группы движения приняли участие в Московском фестивале «Рок за экологию». Также в Барнауле провели благотворительные концерты для фондов и детских домов.

Группа «Дядя ГО». Олег Богданов

90-е

В 90-е годы Барнаульский рок-клуб вошел в состав городского молодежного культурного центра.

Группы рок-клуба принимали активное участие в культурной жизни города, организовывали концерты с ведущими группами страны («Наутилус Помпилиус», «Чайф» и т.д.), «музыкальные ринги», выступления в других городах, лекции и прочее.

В октябре 1990 года в Барнауле провели I Международный фестиваль «Рок-Азия» при участии групп из Китая, Японии и России.

Девизом фестиваля была фраза из военного советско-китайского разговорника — «Фанся цянба!» («Бросай оружие!»).

Праздник газеты «Купи-продай» «Футбол , пиво , рок-н-ролл». Барнаул , стадион «Динамо», 1997 год. Олег Богданов

О «Рок-Азии» писала и говорила вся страна. Отчеты о фестивале опубликовали десятки журналов и газет, от самиздатовских до «Смены» и «Комсомольской правды».

90-е годы, а затем и 2000-е годы стали временем, когда барнаульская рок-сцена активно развивалась, музыкальное пространство города обрастало десятками и сотнями новых коллективов.

Определенный спад интереса к року произошел в 2010-е годы, когда акценты музыкальных интересов молодежи сместились в сторону хип-хопа.

Анна Карпова