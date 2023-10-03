Играют на похоронах и танцах. У театра драмы появилась «гуляющая» сцена в Барнауле

То тут, то там
Променад-сцена – локальная площадка в непривычном «нетеатральном» месте. С подобным приемом Драма уже знакомила барнаульцев, показывая спектакли в своих окнах, на зеленой полянке, на аллее и в ресторане.
«Экспериментальную и малую сцену объединяет один недостаток: они не могут быть там, где их не ждали, они всегда стационарны. Променад-сцена может появиться где угодно», - говорит Виктор Осипов, оставивший большие актерские работы. Теперь он ведущий специалист по развитию и продвижению театральных проектов.
О своем детище Виктор рассказывает нам в мрачном темном помещении, где множество железных перекладин будто бы заключают нас в клетку. Над головой – свет софитов в прорези деревянного «потолка». Мы находимся под планшетом поворотного круга главной сцены театра. Неожиданное место для пресс-конференции.
Настолько же необычными могут быть и локации променад-сцены. Ее местонахождение зависит от задач, которые видит перед собой постановочная группа.
Живое пространство
Во время небольшого анонса, который показал возможности закулисья, главный режиссер Георгий Цнобиладзе появился в образе эдакого крестного отца. Он заявил, что театр выходит за пределы своих стен в «трамваи, кафе, кладбища» и скоро захватит мир.
Как позже он отметит, трамваи и кладбища – не шутка. Никаких декораций не должно быть: только «живое» пространство.
Театр – зеркало, которое отражает реальность, считает режиссер. «Не всегда сцена может ее отразить: нельзя привезти танк, комбайн, поле ржи. Когда мы играем в реальном пространстве, то и требуется другая степень правды и достоверности актерской игры», - объясняет он.
Еще одна причина возникновения такого формата – потребность зрителей удивляться, а актеров и режиссеров – сочинять.
«Я большой патриот места, где работаю, и жадный человек, - говорит с улыбкой Виктор Осипов. - Я знаю, что наши актеры ставят на других театральных площадках, и вполне успешно – но почему мы должны делиться успехом?»
И, наконец, желание сотрудников театра заинтересовать искусством больше барнаульцев.
«Нас посещают всего 3-5% населения. Мы не боимся идти в город, если не все идут к нам. Не боимся идти в трамвай, на улицу, в школу, в бар, фитнесс-зал – куда хотите – чтобы доказать, что мы интересные и нам есть о чем поговорить», - заключает Георгий Цнобиладзе.
Что входит в проект
В проект «Променад-сцена» включат уже работающие театральные кафе и завтраки, праздники и другое. И, конечно, специально созданные спектакли, над которыми работают Георгий Цнобиладзе и актеры театра драмы с режиссерским образованием. О некоторых работах авторы уже рассказали, правда, без указания мест.
Так барнаульцев ждет спектакль-квест «Ножницы», где зрители будут вести расследование: опрашивать свидетелей и подозреваемых, находить улики и делать выводы.
Актер Сергей Рассахань представит, пожалуй, первый спектакль в проекте – «Стражи Тадж-Махала».
«Это по мотивам одноименной пьесы Раджива Джонсона. У нас получится несколько музейная история о чем-то вечном, о том, что может и не может быть, и о цене наших поступков», - рассказывает Рассахань.
Ведущий актер Александр Рогозин готовит к выходу спектакль «Способный ученик» по роману Стивена Кинга, а также детскую сказку «Отважный бублик» - с играми, танцами и песнями. Представление, как рассказывает автор, об очень маленьком, но смелом щенке с сильным духом.
Георгий Цнобиладзе покажет что такое настоящий спектакль-променад в работе «Ваня, ты как здесь?» по рассказам Василия Шукшина.
Это спектакль-путешествие, где зрители идут от места к месту, где актеры играют по небольшому кусочку, и собирают целое впечатление.
«Поскольку о Шукшине много историй и мифов, я свяжу его рассказы, конкретные истории с местами, где в теории они могли происходить на самом деле», - объясняет концепцию главный режиссер.
Каждый спектакль будет идти не меньше часа. Если постановки будут пользоваться успехом, то, как и репертуарные, их будут играть снова и снова.
Свадьбы, дискотеки, поминки
В качестве благодарности постоянным и активнейшим зрителям театр открыл проект квизом. Любители барнаульской драмы играли вместе с актерами в интеллектуальную игру на тему большой предстоящей премьеры – «Короля Лира».
Стало известно, что в ноябре театральное кафе получит новый формат – «Сентиментальное путешествие». Это серия спектаклей-застолий о разных эпохах России.
На первой встрече зрители будут ностальгировать по свадьбам сентиментальных 1920-х.
«Вы приходите на свадьбу, как гости, садитесь за стол. Тут же будут невеста, жених, теща, тамада. А песни, стихи и тосты – из 1920-х», - рассказывает Георгий Цнобиладзе.
Следующий спектакль посвятят нулевым – это будет день рожденья с тортом, свечками и подзаголовком «Детские истории для взрослых». А далее – поминки, дискотека, квартирник – и все, на что хватит фантазия.
Купить билет на свадебное застолье уже можно в кассе театра драмы.