Играют на похоронах и танцах. У театра драмы появилась «гуляющая» сцена в Барнауле

Оказаться почетным гостем на свадебном застолье или посмотреть спектакль на крыше теперь можно просто купив билет. Театр драмы имени Шукшина расширил свои границы, запустив проект «Променад-сцена», где новые спектакли буквально разбегутся по Барнаулу. Как это будет – узнал altapress.ru.

То тут, то там

Променад-сцена – локальная площадка в непривычном «нетеатральном» месте. С подобным приемом Драма уже знакомила барнаульцев, показывая спектакли в своих окнах, на зеленой полянке, на аллее и в ресторане.

«Экспериментальную и малую сцену объединяет один недостаток: они не могут быть там, где их не ждали, они всегда стационарны. Променад-сцена может появиться где угодно», - говорит Виктор Осипов, оставивший большие актерские работы. Теперь он ведущий специалист по развитию и продвижению театральных проектов.

О своем детище Виктор рассказывает нам в мрачном темном помещении, где множество железных перекладин будто бы заключают нас в клетку. Над головой – свет софитов в прорези деревянного «потолка». Мы находимся под планшетом поворотного круга главной сцены театра. Неожиданное место для пресс-конференции.

Настолько же необычными могут быть и локации променад-сцены. Ее местонахождение зависит от задач, которые видит перед собой постановочная группа.

Живое пространство

Во время небольшого анонса, который показал возможности закулисья, главный режиссер Георгий Цнобиладзе появился в образе эдакого крестного отца. Он заявил, что театр выходит за пределы своих стен в «трамваи, кафе, кладбища» и скоро захватит мир.

Как позже он отметит, трамваи и кладбища – не шутка. Никаких декораций не должно быть: только «живое» пространство.

Театр – зеркало, которое отражает реальность, считает режиссер. «Не всегда сцена может ее отразить: нельзя привезти танк, комбайн, поле ржи. Когда мы играем в реальном пространстве, то и требуется другая степень правды и достоверности актерской игры», - объясняет он.

Еще одна причина возникновения такого формата – потребность зрителей удивляться, а актеров и режиссеров – сочинять.

«Я большой патриот места, где работаю, и жадный человек, - говорит с улыбкой Виктор Осипов. - Я знаю, что наши актеры ставят на других театральных площадках, и вполне успешно – но почему мы должны делиться успехом?»

Театр драмы рассказывает об экспромт-ужине в ресторане "Живые души". Анна Зайкова.

И, наконец, желание сотрудников театра заинтересовать искусством больше барнаульцев.

«Нас посещают всего 3-5% населения. Мы не боимся идти в город, если не все идут к нам. Не боимся идти в трамвай, на улицу, в школу, в бар, фитнесс-зал – куда хотите – чтобы доказать, что мы интересные и нам есть о чем поговорить», - заключает Георгий Цнобиладзе.

Что входит в проект

В проект «Променад-сцена» включат уже работающие театральные кафе и завтраки, праздники и другое. И, конечно, специально созданные спектакли, над которыми работают Георгий Цнобиладзе и актеры театра драмы с режиссерским образованием. О некоторых работах авторы уже рассказали, правда, без указания мест.

Так барнаульцев ждет спектакль-квест «Ножницы», где зрители будут вести расследование: опрашивать свидетелей и подозреваемых, находить улики и делать выводы.

Актер Сергей Рассахань представит, пожалуй, первый спектакль в проекте – «Стражи Тадж-Махала».

«Это по мотивам одноименной пьесы Раджива Джонсона. У нас получится несколько музейная история о чем-то вечном, о том, что может и не может быть, и о цене наших поступков», - рассказывает Рассахань.

Ведущий актер Александр Рогозин готовит к выходу спектакль «Способный ученик» по роману Стивена Кинга, а также детскую сказку «Отважный бублик» - с играми, танцами и песнями. Представление, как рассказывает автор, об очень маленьком, но смелом щенке с сильным духом.

"Авиатор" в театре драмы. Дмитрий Лямзин

Георгий Цнобиладзе покажет что такое настоящий спектакль-променад в работе «Ваня, ты как здесь?» по рассказам Василия Шукшина.

Это спектакль-путешествие, где зрители идут от места к месту, где актеры играют по небольшому кусочку, и собирают целое впечатление.

«Поскольку о Шукшине много историй и мифов, я свяжу его рассказы, конкретные истории с местами, где в теории они могли происходить на самом деле», - объясняет концепцию главный режиссер.

Георгий Цнобиладзе. Театр драмы им. Шукшина

Каждый спектакль будет идти не меньше часа. Если постановки будут пользоваться успехом, то, как и репертуарные, их будут играть снова и снова.

Свадьбы, дискотеки, поминки

В качестве благодарности постоянным и активнейшим зрителям театр открыл проект квизом. Любители барнаульской драмы играли вместе с актерами в интеллектуальную игру на тему большой предстоящей премьеры – «Короля Лира».

Стало известно, что в ноябре театральное кафе получит новый формат – «Сентиментальное путешествие». Это серия спектаклей-застолий о разных эпохах России.

Экспромт-ужин: коллаборация театра драмы и ресторана "Живые души". Краевой театр драмы им. Шукшина

На первой встрече зрители будут ностальгировать по свадьбам сентиментальных 1920-х.

«Вы приходите на свадьбу, как гости, садитесь за стол. Тут же будут невеста, жених, теща, тамада. А песни, стихи и тосты – из 1920-х», - рассказывает Георгий Цнобиладзе.

Следующий спектакль посвятят нулевым – это будет день рожденья с тортом, свечками и подзаголовком «Детские истории для взрослых». А далее – поминки, дискотека, квартирник – и все, на что хватит фантазия.

Купить билет на свадебное застолье уже можно в кассе театра драмы.