III международный научно-практический форум «Культура евразийского региона» пройдет в Барнауле

2−5 июня 2022 г. в рамках Года культурного наследия народов России на базе Алтайского государственного института культуры под эгидой Содружества азиатских учреждений образования в сфере культуры пройдет III международный научно-практический форум «Культура евразийского региона». Целью организации форума является активное содействие процессам развития научного, культурного и творческого потенциала поликультурного и мультиязычного общества современного евразийского региона.

Участников форума ожидает насыщенная программа, наполненная научными, просветительскими, творческими и культурно-досуговыми мероприятиями. В качестве спикеров и модераторов форума — ведущие ученые, специалисты в области сохранения и трансляции нематериального наследия России, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Белоруссии.

Ключевым мероприятием форума станет VII международная научно-практическая конференция «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации», на которой будут обсуждаться различные аспекты нематериального наследия: фольклор, народные промыслы, традиции исполнительских искусств, а также роль учреждений культуры в реализации культурной политики стран Евразии.

В рамках форсайт-сессии «Цифровизация нематериального наследия», главными спикерами которой выступят специалисты в области культуры и IT технологий, будет обсуждаться Стратегия развития будущего культуры, связанная с освоением цифрового пространства.

Способы вовлечения молодежи в изучение культуры родной страны станут ключевой темой панельной дискуссии «Популяризация и продвижение нематериального наследия в молодёжной среде: граффити, анимация, компьютерные игры».

Проблемы продвижения и интерпретации нематериального наследия на современном этапе развития будут обсуждаться на круглом столе «Популяризация и продвижение нематериального наследия в современном социуме: патриотизм или мифотворчество?» с привлечением ведущих ученых-фольклористов и практиков социокультурной сферы.

Образовательный трек форума будет представлен лекциями и мастер-классами от ведущих педагогов Бишкека, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула и студии анимационного кино «Мельница».

Также в рамках работы форума предусмотрено проведение выставок традиционных промыслов евразийского региона, концертная программа, выездное участие в заседании Всероссийского круглого стола «Культура, экология, образование — фундамент ноосферного развития народов России» и культурно-экскурсионная программа по уникальным заповедным местам Республики Алтай.

Приглашаем всех заинтересованных в сохранении, изучении и трансляции культурного наследия Евразийского региона принять участие в III международном научно-практическом форуме «Культура евразийского региона».

Познакомиться с подробной программой и зарегистрироваться для участия в мероприятиях форума можно на сайте http://eurasia.looklife.ru до 30 апреля 2022 г.