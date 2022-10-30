30 октября
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Жизнь

Илон Маск начал сокращать штат Twitter, чтобы не выплачивать гранты

Новый владелец Twitter Илон Маск начал сокращать сотрудников. Он распорядился сократить штат до 1 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Соцсети Илона Маска

По данным источника американской газеты, штат одних отделов сократят больше, чем другие. Некоторые компании уже запросили список кандидатов на увольнение.

Неизвестно, сколько сократят человек. Всего в Twitter работает около 7,5 тыс. человек.

Илон Маск распорядился, что сотрудники должны быть уволены до 1 ноября.

Именно в этот день работники получают гранты в виде акций компании — а это значительная часть их заработной платы. Однако если Маск сократит штат до этой даты, то он избежит выплаты грантов.

Ранее американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск купил сервис микроблогов Twitter за 44 млрд долларов.

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