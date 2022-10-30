Илон Маск начал сокращать штат Twitter, чтобы не выплачивать гранты

По данным источника американской газеты, штат одних отделов сократят больше, чем другие. Некоторые компании уже запросили список кандидатов на увольнение.
Неизвестно, сколько сократят человек. Всего в Twitter работает около 7,5 тыс. человек.
Илон Маск распорядился, что сотрудники должны быть уволены до 1 ноября.
Именно в этот день работники получают гранты в виде акций компании — а это значительная часть их заработной платы. Однако если Маск сократит штат до этой даты, то он избежит выплаты грантов.
Ранее американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск купил сервис микроблогов Twitter за 44 млрд долларов.