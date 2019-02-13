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Жизнь

Илон Маск наконец-то ответил на известный мем

Основатель Tesla и SpaceX и ряда других компаний, популярный бизнесмен Илон Маск впервые ответил по-русски на знаменитый вопрос-мем «Как тебе такое, Илон Маск», адресованный ему в Twitter, пишет «Российская газета».

Илон Маск.
Илон Маск.
twitter.com/elonmusk/media

Вопрос по-английски задали сотрудники телеканала НТВ. Они разместили на своей странице видео, на котором запечатлен автомобиль, едущий задом наперед.

«Как тебе такое, Илон Маск?» (And how do you like this), — обратился телеканал к бизнесмену. Маск ответил телеканалу на русском языке.

Под его ответом развернулась большая дискуссия. Многим было непонятно, что именно написал Маск, поэтому пользователи стали переводить фразу «хаха офигенно» на разные языки.

Видео, которым поделился НТВ снято в Невинномыске. Водитель автомобиля, 18-летний местный житель, по словам сотрудников ГИБДД, «самостоятельно внес несанкционированные изменения в конструкцию старенькой „шестерки“ и вопреки законодательству выехал на ней на проезжу часть». Он поменял местами багажник и капот, а также развернул водительское кресло. На парня составили три административных протокола.

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