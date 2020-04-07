Индонезиец снял хоррор о злом сибирском духе, «вселившемся» в близняшку Машу

23-минутный фильм сняли в Томске. Режиссер — индонезиец, бакалавр института экономики и менеджмента ТГУ.
«Согласно придуманной легенде в Сибири есть лес, который называется „Точка 93“ к северу — это лес, полный злых существ, которые любят вредить людям. И дача, где встретились герои, близка к этому месту. В этом лесу есть дьявол Скуиды, который поселился в лесу и любит обманывать людей, но чтобы победить этого дьявола, его брат Скуери должен заклинанием запереть Скуиды в книге», — рассказал Тура.
В фильме одна из девушек находит книгу «Squery Penty». После чего начинаются злоключения.
Отмечается, что в короткометражке снялись томские школьники.
«Это первый опыт, когда я управлял русскими ребятами в своем собственном проекте. В итоге было много общения и хороших идей от команды, мы все чему-то научились и получили новый опыт», — добавил студент.
По его словам, для жуткого саундтрека пришлось прослушать много мелодий.