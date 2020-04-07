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7 апреля
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Жизнь

Индонезиец снял хоррор о злом сибирском духе, «вселившемся» в близняшку Машу

Студент Томского государственного университета (ТГУ) Тура Партхаяна снял короткометражный фильм ужасов о злом духе в сибирском лесу, пишет «Тайга.инфо».

Индонезийский студент снял хоррор про Сибирь.
Индонезийский студент снял хоррор про Сибирь.
кадр из видео.

23-минутный фильм сняли в Томске. Режиссер — индонезиец, бакалавр института экономики и менеджмента ТГУ.

«Согласно придуманной легенде в Сибири есть лес, который называется „Точка 93“ к северу — это лес, полный злых существ, которые любят вредить людям. И дача, где встретились герои, близка к этому месту. В этом лесу есть дьявол Скуиды, который поселился в лесу и любит обманывать людей, но чтобы победить этого дьявола, его брат Скуери должен заклинанием запереть Скуиды в книге», — рассказал Тура.

В фильме одна из девушек находит книгу «Squery Penty». После чего начинаются злоключения.

Отмечается, что в короткометражке снялись томские школьники.

«Это первый опыт, когда я управлял русскими ребятами в своем собственном проекте. В итоге было много общения и хороших идей от команды, мы все чему-то научились и получили новый опыт», — добавил студент.

По его словам, для жуткого саундтрека пришлось прослушать много мелодий.

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