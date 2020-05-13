Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 мая 29°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Инспекторы ГИБДД в Барнауле раздали маски водителям

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции вместе с брошюрами о правилах дорожного движения раздавали водителям защитные маски. С 12 мая в Алтайском крае действует масочный режим.

Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски.
Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски.
пресс-служба Госавтоинспекции Барнаула

В брошюрах, которые раздавали автополицейские на стационарном посту ДПС, приводятся примеры и последствия несоблюдения правил дорожного движения. Это традиционная акция.

Заботясь о безопасности водителей, в ГИБДД решили раздать и защитные маски, без которых во время действия особого режима появляться в общественных местах нельзя. Полицейские призвали бережно относится к своему здоровью.

Ранее корреспондент altapress.ru отправился в аптеки и магазины, чтобы выяснить — сколько денег придется потратить для покупки масок на всю семью.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость