Инспекторы ГИБДД в Барнауле раздали маски водителям

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции вместе с брошюрами о правилах дорожного движения раздавали водителям защитные маски. С 12 мая в Алтайском крае действует масочный режим .

В брошюрах, которые раздавали автополицейские на стационарном посту ДПС, приводятся примеры и последствия несоблюдения правил дорожного движения. Это традиционная акция.

Заботясь о безопасности водителей, в ГИБДД решили раздать и защитные маски, без которых во время действия особого режима появляться в общественных местах нельзя. Полицейские призвали бережно относится к своему здоровью.

Ранее корреспондент altapress.ru отправился в аптеки и магазины, чтобы выяснить — сколько денег придется потратить для покупки масок на всю семью.