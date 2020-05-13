Инспекторы ГИБДД в Барнауле раздали маски водителям

В брошюрах, которые раздавали автополицейские на стационарном посту ДПС, приводятся примеры и последствия несоблюдения правил дорожного движения. Это традиционная акция.
Заботясь о безопасности водителей, в ГИБДД решили раздать и защитные маски, без которых во время действия особого режима появляться в общественных местах нельзя. Полицейские призвали бережно относится к своему здоровью.
Ранее корреспондент altapress.ru отправился в аптеки и магазины, чтобы выяснить — сколько денег придется потратить для покупки масок на всю семью.