О чем пишут барнаульские инстамамы и почему они без стеснения откровенничают

Одни из самых активных пользователей Instagram — это мамы. Они используют соцсеть не только как способ отвлечься, но и как площадку для дискуссий, а некоторые — и как источник заработка. Пять инстамам из Барнаула рассказали altapress.ru , что они находят в общении онлайн и почему не стесняются говорить о своей личной жизни.

«Счастьем нужно делиться»:

Алена Сергунина , фотограф

Подписчики: 10,8 тыс.

Ребенок: дочь, 4 года

Инстамама Алена Сергунина. instagram.com/alenakeybal

Как пришла в Instagram

Когда ты становишься мамой, твой круг общения сужается до одного маленького человечка. Подруги, которые еще вчера были рядом, растворяются, мужья обычно заняты работой. Что ждет молодую маму ближайшие три года? День сурка, да и только. Именно от скуки я и завела себе страничку.

О чем пишет

Писать всегда есть о чем: сначала колики, потом зубы, горшки и т.д. Пока дочка была совсем маленькой, я делилась своими переживаниями, страхами, опытом, лайфхаками. И, как оказалось, «мамская» тема довольно актуальна.

Спустя время мы семьей переехали в Санкт-Петербург и на этом мой маленький блог не прекратил существование. Я писала о переезде, о трудностях, с которыми нам пришлось столкнуться.

Сейчас моя дочь уже ходит в детский сад, поэтому тема материнства меня немного отпустила. Я занимаюсь спортом, работаю фотографом и делюсь своими успехами с подписчиками. У меня есть отдельный рабочий аккаунт.

О пользе Instagram

Под каждым постом я ставлю тематические хештеги — например, #Ева, #1месяц. По ним «гуляют» другие мамы, поэтому в кругу моих инстаподруг много детей по имени Ева. Мы подписываемся друг на друга, общаемся. Благодаря аккаунту в Instagram у меня появилось много знакомых мам из Барнаула. Однажды мы даже организовали общую встречу.

Когда мы переехали, я познакомилась с мамами из Питера, которых до этого знала заочно. Поэтому у меня сразу появились подруги.

Об откровенности в соцсети

Я не считаю, что счастье любит тишину — счастьем нужно делиться с другими. Иногда я отлистываю свою страничку до конца и перечитываю свои посты, как будто читаю личный дневник. На меня сразу накатывают приятные воспоминания. Думаю, спустя годы и моей дочке будет приятно прочитать про себя столько интересного, посмотреть на свои фотографии.

«Хочу стать крупным блогером»:

Александра Аржанова , муниципальный служащий

Подписчики: 1,5 тыс.

Ребенок: дочь, 1 год и 8 месяцев

Инстамама Александра Аржанова. instagram.com/aleksa_arzhanova

Как пришла в Instagram

Я начала осваивать инстаграм на 12-й неделе беременности. Сначала скептически относилась, о ребенке молчала. А на середине срока все-таки рассказала, выставила свежие фото, описание ощущений. И втянулась.

О чем пишет

Я пишу о своей семье, о себе, о ребенке. Моя цель — собрать «свою» аудиторию, делиться своими мыслями, расти, развиваться и мотивировать других, может даже менять чьи-то жизни, дарить добро людям, хорошее настроение и заставлять задуматься о важном.

Через несколько лет я хочу стать крупным блогером типа Саши Митрошиной, Туси или Иры с хаски Спейс. У них нет детей, семей. Но и у меня не чисто мамский блог, он о моей жизни, а малышка — это ее часть.

О пользе Instagram

Для меня Instagram — это кладезь полезной и нужной информации. Хорошего настроения, мотивации, общения. Я стараюсь выносить оттуда для себя и своей семьи только хорошее, и несу позитив для других людей. Я не стараюсь каждый пост и сторис сделать полезным, просто делюсь своим, но знаю, что для некоторых эта информация бывает интересна. Как развлекаловку аккаунт не использую.

Об откровенности в соцсети

Сейчас нормально вести такие дневники. Во всякие сглазы и прочую ерунду я не верю. Важно то, что есть в нашей голове. Я не выставляю ни свою голую попу, ни голую попу ребенка, все личное и интимное остается за кадром. Хотя к аккаунтам с такими откровенностями отношусь спокойно. Каждый вправе делиться тем, чем желает.

«Я не только мама , я цельная личность»:

Яна Козицина , блогер

Подписчики: 1,4 тыс.

Ребенок: сын, 2 года

Инстамама Яна Козицина. instagram.com/yanakozitsina

Как пришла в Instagram

Я завела аккаунт почти сразу, как появилось приложение Instagram. Это был лайфстайл-блог, и я продолжала вести его во время беременности — до тех пор, пока не вырос животик. К этому моменту во мне созрела идея завести «мамский» профиль. Он появился летом 2016 года. До этого о своей беременности я в соцсетях не сообщала.

Примерно год я вела оба аккаунта, а потом из-за нехватки времени оставила один, «мамский» блог.

О чем пишет

Сначала я пошагово писала о беременности: от планирования и ее ведения, до родов и воспитания ребенка. Рассказывала простым языком про сложные вещи: про грудное вскармливание, вакцинацию, лечение ребенка, и т.д.

Сейчас я частично отошла от этой темы, потому что я не только мама, я цельная личность со своими интересами, хобби, работой. Поэтому аккаунт вновь превратился в лайфстайл-блог.

Я пишу о том, как не закиснуть в декрете, как развлекаться в провинции. Публикую обзоры на книги и отзывы о местах, где я была, рассказываю про разные психологические штуки, про организацию свадьбы, про переезд в новое жилье, про маркетинг и SMM. Для длинных тем у меня есть тематические хэштеги.

О пользе Instagram

Я в принципе все свои блоги веду как полезные, и нацелены они на местную аудиторию. Мой инстаблог — это энциклопедия «правильной» мамы, которая исповедует принципы естественного родительства. Я считаю, что материнство может быть счастливым и стараюсь вдохновлять своим примером.

Помимо общения и возможности реализовывать свой писательский навык в Instagram я получаю рекламное сотрудничество. Мне присылают товары на обзор, и я пишу свое честное непредвзятое мнение. Никогда не пишу то, чего я не думаю, это принципиальный момент.

Об откровенности в соцсети

Я считаю, что нелепее всего выглядят профили, когда мама сначала заклеивает ребенку лицо стикером на всех фото, а в какой-то момент перестает. Интересно, где та грань, когда нужно скрывать лицо, а когда уже не надо? Если ты тревожная мама и боишься будущей реакции ребенка на его фотографии — просто не выкладывай.

Мы часто бываем с ребенком на людях, поэтому я не считаю, что делаю что-то предосудительное, выкладывая его фото в Instagram. Конечно, есть табу — например, я никогда не буду выкладывать «голые» снимки.

«Материнство вовсе не радужное»:

Полина Скирда , юрист

Подписчики: 13,4 тыс.

Дети: дочь 3 года, сын 4 месяца

Инстамама Полина Скирда. instagram.com/polina_skirda

Как пришла в Instagram

Я завела аккаунт еще до декрета, но активно вести страничку начала после рождения дочери. Профиль изначально был закрытым, а потом захотелось делиться с миром достижениями своей доченьки. С этого все и началось.

О чем пишет

Сейчас я пишу в основном о детях, о буднях молодой мамы. Цель — поделиться своим опытом с новоиспеченными мамочками и теми, кто планирует и ожидает малышей. Поддержать в трудную минуту, развеселить и приободрить. Ведь материнство не такое радужное и легкое, как его расписывают.

Уверена, что и помимо детей мне будет о чем писать. Я очень разносторонний человек — тема для поста всегда найдется.

О пользе Instagram

Мои читатели дают мне обратную связь, и делятся своим опытом со мной по волнующим меня вопросам. Это главная польза, которую приносит мне мой аккаунт. Кроме того, мне предлагают рекламное сотрудничество.

Об откровенности в соцсети

Я считаю, что скрывать своих детей в соцсетях не стоит, это все предрассудки. Я не верю в сглаз, порчу и подобные вещи. На той же улице во время прогулок моих детей каждый день видит не меньше людей, чем в Instagram. Так что ничего «аморального» в мамских аккаунтах нет.

«Делюсь счастливыми моментами»:

Алена Иванова , фотограф

Подписчики: 6,2 тыс.

Ребенок: дочь, 3 года

Инстамама Алена Иванова. instagram.com/ponochkamama

Как пришла в Instagram

Семейный профиль был создан, когда дочке был годик. Я люблю свою работу, поэтому в декрете не находилась.

О чем пишет

Как таковой цели у моего профиля нет. Люблю фотографировать свою семью и этим делюсь. Пишу обо всем, на различные темы, мой профиль не только о дочке.

Думаю, что через несколько лет я буду уже мамой не одного ребенка. Буду по-прежнему делиться своей жизнью и счастливыми моментами.

О пользе Instagram

Мне Instagram дает возможность знакомиться и общаться с людьми из других городов, стран, узнавать их культуру. О пользе моего профиля судить не мне.

Об откровенности в соцсети

Показывать ли свою жизнь и жизнь своего ребенка — это решение сугубо индивидуальное, я уважаю обе стороны. В связи с характером моей работы я привыкла находиться на глазах у большого количества людей, поэтому для меня в этом нет ничего такого.