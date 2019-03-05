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5 марта 0°C

Странная смерть вождя народов: почему последние дни Сталина вызывают вопросы

5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. Его личность, как и обстоятельства гибели, до сих пор окутаны тайнами. Политическая борьба после смерти Сталина породила новые догадки историков: могли ли убить генсека и кому это было выгодно? О болезни и смерти вождя народов — в материале altapress.ru

Иосиф Сталин на групповых снимках.
Иосиф Сталин на групповых снимках.
mamm-mdf.ru/

Новые политические правила

Незадолго до своей смерти вождь объявил однопартийцам, что планирует внедрить изменения в текущую политику. Свое высказывание он не конкретизировал. Зародились подозрения, что Сталин решил заменить политических деятелей правительства на более молодых.

Иосиф Сталин на групповых снимках.
Иосиф Сталин на групповых снимках.
CC0

Любое предположение вселяло смуту и даже страх правящей верхушке. Особенно после многочисленных обвинений по «делу врачей». Среди политиков чувствовалось напряжение: не станут ли они жертвами сталинских решений.

Частые гости его дачи, на которой он в конце жизни проводил очень много времени, поговаривали, что итог вечера для них каждый раз был непредсказуем. Они страшно боялись чем-то рассердить Сталина, знали, что можно легко попасть под горячую руку. Легкость в принятии судьбоносных решений была знакома им еще со времен «чистки» 1933−1934 годов. Терять свои места и жизни не хотелось.

Обстоятельства смерти Сталина

За несколько дней до смерти, вечером 28 февраля, Иосиф Сталин как обычно пригласил в свою подмосковную резиденцию Хрущева, Маленкова, Берию и Булганина.

Ужин затянулся. Сталин самостоятельно проводил гостей, начальник охраны Хрусталев закрыл за ними двери. Ложиться под утро было для руководителя Союзов обычным делом: поздний отход ко сну, обеденное пробуждение.

С этого момента в истории смерти вождя начинаются расхождения. В своих мемуарах Хрущев писал, что рассчитывал получить приглашение и на следующий день, но звонка от генсека не последовало. Без «вызова» наведываться в комнату Сталина не разрешалось даже прислуге и охране.

Никита Хрущев,
первый секретарь ЦК КПСС:

Я не верил, что выходной день может быть пожертвован в нашу пользу, такого почти никогда не происходило

1 марта после обеда из охраны позвонили Маленкову, тот Хрущеву — что-то случилось, нужно приехать на дачу к Сталину. Тревогу подняли потому, что обычно после пробуждения вождь вызывал кого-то из прислуги, чтобы раздать очередные распоряжения. Но в 11 утра звонка все еще не было.

Из записей Хрущева следует, что они прибыли незамедлительно и от перепуганной прислуги узнали, что вождь лежит на полу обмоченный.

Никита Хрущев,
первый секретарь ЦК КПСС:

Когда нам сказали, что произошел такой случай и теперь он как будто спит, мы посчитали, что неудобно нам появляться у него и фиксировать свое присутствие, раз он находится в столь неблаговидном положении. Мы разъехались по домам

После второго звонка охраны, по записям Хрущева, решено было приехать еще раз, но уже с врачами. Специалисты пришли к выводу, что Иосиф Сталин находится в тяжелом состоянии: правая рука и левая нога парализованы, речь нарушена.

За ним установили пристальный контроль. 4 марта 1953 года о его болезни объявили на весь Союз. По радио подробно передавали о состоянии вождя. Из приемников звучало: инсульт, паралич, агональное дыхание Чейна-Стокса (патологическое дыхание с большими паузами). Озвучивали даже температуру и результаты анализов. Врачи делали записи о состоянии здоровья каждые 15 минут.

Параллельно с этим организовали Пленум ЦК. Члены партии решали судьбу страны и свою собственную. Врачи делали неутешительные прогнозы, стало понятно, что правитель доживает последнее.

Несмотря на тяжелое состояние вождя, прислуга не решалась заходить в его комнату. Для того, чтобы зайти в покои и удостовериться, что со Сталиным все в порядке, охрана выжидала удобного случая. Вечером 5 марта старший сотрудник Лозгачев под предлогом донесения почты вошел в спальню и обнаружил вождя лежащим на полу.

Как Сталин вновь оказался на полу — неизвестно. Он был ещё жив, однако состояние было критическим и требовало незамедлительного врачебного вмешательства. Помощь оказали несвоевременно: Сталин пролежал незамеченным на полу в течении нескольких часов.

Сталин умер 5 марта 1953 года в 21.50. Врачи произвели вскрытие и стало понятно: вождь успел пережить не один инсульт. Официальной причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина
Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина
Дмитрий Бартельманц/МАММ/МДФ/russfoto
Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина
Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина
Дмитрий Бартельманц/МАММ/МДФ/russfoto
Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина
Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина
Г. Ефимовский/ Череповецское музейное объединение/russfoto

Версии и причины смерти Сталина

Версии о том, что смерть вождя была кому-то выгодна, существуют до сих пор. Причинами гибели Сталина называли заговор, отравление и убийство, но официально это подтвердить не удалось. Главной причиной для таких предположений было отсутствие должной медицинской помощи, пишет life.ru

В обстоятельствах смети Иосифа Сталина есть несколько странностей. Во первых, после первых звонков охраны недавние гости Сталина (Хрущев, Маленков, Берия) ехали на много дольше, чем обычно — около двух часов. Недоумение вызывает и их спокойная реакция после приезда. Почти все исследователи сходятся в том, что соратники Сталина способствовали, пусть и не умышленно, а из-за страхов перед вождем, его смерти, не торопясь вызывать медицинскую помощь. Во вторых, по некоторым данным Сталину в критический момент было назначено неверное лечение, в том числе пиявками.

Похороны вождя

После смерти Сталина забальзамировали. Процедура прощания прошла 6 марта в Колонном зале Дома союзов. Тело лежало в гробу на высоком постаменте в цветах и красных знаменах. Вождя одели в повседневный мундир.

Церемонию прощания посетило больше миллиона человек. Приезжали отовсюду: не только с разных уголков страны, со всего мира. Прощались со Сталиным три дня. На протяжении всего этого времени на улицах был усиленный контроль, некоторые площади охраняли грузовые машины с прожекторами.

На 9 марта назначили похороны. К 7 утра площадь оцепила охрана, к 8 утра построили войска, к 9 часам — трудящихся. До Мавзолея траурная процессия шла несколько километров, от Дома Союзов. За гробом следовали члены Президиума ЦК КПСС, семья, почетный воинский эскорт и другие.

Позже в народе ходили разговоры о том, что Сталин «не обошелся без крови и человеческих даже после своей смерти»: во время прощания произошла давка, жертвами которой стали до нескольких сотен тысяч человек. «Плыть по течению» толпы удавалось не всем. Многие оказались в ловушке и были затоптаны или почти буквально раздавлены, пишет wiki.

Борьба после смерти Сталина

Среди главных претендентов на власть оказались Хрущев, Маленков и Берия, пишет gazeta.ru. После смерти вождя Берия занял пост министра внутренних дел СССР. Коллеги опасались его прихода к власти и будущей тактики управления государством. В народе за ним надежно закрепилась позиция народного карателя. Но сразу после смерти правителя, Берия поспособствовал реабилитации фигурантов «дела врачей», которые были объявлены в шпионаже и убийстве советских политических лидеров. На этом он не собирался останавливаться: амнистировал руководителей Грузинской СССР, проходящих обвиняемыми в национализме по мингрельскому делу, и планировал освободить около миллиона человек.

26 июня 1953 года его арестовали и обвинили в измене Родине. В конце того же года его и его соратников из органов госбезопасности расстреляли по приговору в шпионаже и заговору с целью захватить власть.

Хрущев и Маленков устранили политического противника, а в 1954 году между главой совмина и первым секретарем ЦК КПСС развернулось противостояние, пишет RT. После Сталина пост Генерального секретаря с 1953 по 1955 года занимал Маленков, а затем, с 1955 по 1964 год — Хрущев.

Развенчание культа личности

Никита Хрущев
Никита Хрущев
24smi.org

Спустя три года после смерти Сталина впервые вслух прозвучали открытые обвинения в адрес бывшего правителя. На XX съезде КПСС говорили о «культе личности», о «массовых репрессиях», о «серьезных нарушениях Сталиным ленинских запретов». К развенчанию культа личности непосредственное отношение имел Никита Хрущев. В 1956 году он произнес пламенную речь, которая повлияла на восприятие личности Сталина.

Слова обернулись действиями: тело вождя решили убрать из Мавзолея. Это произошло осенью 1961 года. Под предлогом репетиции к параду 7 ноября, Красную площадь полностью перекрыли, тело вывезли ночью 31 октября. Новым местом захоронения стал Некрополь у Кремлевской стены. Уже утром посетители обнаружили «пропажу», но к новости о перезахоронении Сталина отнеслись относительно безболезненно, сообщают РИА Новости.

Могила Сталина у Кремлевской стены
Могила Сталина у Кремлевской стены
wikipedia.org

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