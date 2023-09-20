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Жизнь

Интересные праздники сегодня: кто отмечает День рекрутера и День полезного человека

А также Всемирный день риса, День спонтанных чаепитий и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 20 сентября.

Горячий чай.
Горячий чай.
freepik.com/Freepik

День спонтанных чаепитий

20 сентября отмечается такой теплый и душевный праздник, как День спонтанных чаепитий. Осень у многих людей ассоциируется исключительно со свинцовыми тучами, холодным ветром и проливными дождями. Чтобы поднять настроение себе и близким в этот непростой период необходимо хотя бы изредка организовывать спонтанные чаепития с сытными пирогами и сладостями.

Мешок риса.
Мешок риса.
СС0

Всемирный день риса

В 2004 году Генассамблея ООН объявила об учреждении Всемирного дня риса. Праздник призван подчеркнуть значимость самого популярного злака в мире.

Помощь и поддержка.
Помощь и поддержка.
CC0

День полезного человека

Создатели этого праздника призывают людей совершать добрые поступки, проявлять больше внимание и понимания к тем, кто нуждается в помощи.

Работа. Ноутбук.
Работа. Ноутбук.
Источник фото: unsplash.com

День рекрутера

Рекрутер - это специалист по подбору персонала. Он собирает у нанимателя данные о том, какой сотрудник нужен. Затем анализирует состояние рынка — сколько времени уйдет на закрытие позиции, необходимо ли корректировать предполагаемые сроки найма и требования к специалистам. Освоить эту профессию может далеко не каждый человек, ведь она требует предприимчивости, аналитического склада ума, целеустремленности и стрессоустойчивости.

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