К началу летнего туристического сезона улучшили интернет-соединение в Алтайском крае

Была произведена модернизация телекомоборудования экосистемы МТС в селах Ая, Алтайское и поселке Катунь Алтайского края, что позволило увеличить скорость мобильного интернета для жителей и отдыхающих в данной туристической зоне примерно на 20%.

Это обеспечило более комфортный доступ к интернет-сервисам для жителей и гостей этих населенных пунктов. С учетом постоянного роста трафика в этой зоне, было принято решение о необходимости модернизации оборудования в целях улучшения условий отдыха и безопасности, а также повышения эффективности местного бизнеса.

Предгорья Алтая — место, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Из года в год мы фиксируем рост трафика на этой территории, а потому приняли решение о необходимости проведения модернизации оборудования сразу в нескольких привлекательных для туристов населенных пунктах. Мы не просто увеличили скорость на смартфонах отдыхающих, но и подготовили почву для внедрения цифровых услуг — от онлайн-кассы до умного видеонаблюдения, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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