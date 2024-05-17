Интернету 33 года. Вспоминаем историю и отмечаем праздник

День рождения Интернета отмечается 17 мая. В этот день был официально принят стандарт для страниц Всемирной паутины WWW (World Wide Web), создателями которого являются Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо.

Этот стандарт позволил создавать и просматривать веб-страницы с текстом, изображениями и ссылками. С появлением WWW Интернет стал более доступным и понятным для широкого круга пользователей.

История праздника

Первый сеанс сети, которая впоследствии стала Интернетом, состоялся 29 октября 1969 года между Стэнфордским и Калифорнийским университетами. Однако официальной датой рождения Интернета принято считать 17 мая 1991 года. В этот день был установлен общепринятый стандарт WWW.

С появлением термина «веб» в обиходе программистов, как по волшебству, начали появляться веб-сайты, страницы и серверы. Однако использовать их было не слишком удобно, поскольку не хватало специализированной программы для их просмотра и загрузки этих фрагментов сети.

Эту проблему решили всего через два года, разработав первый браузер, который использовал стандартизированный язык гипертекстовой разметки (HTML). С его появлением стали возможны функции создания, хранения и отображения текста.

Женщина на приеме у врача. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Какие еще праздники отмечаются 17 мая

1. День пульмонолога

Дыхательная система человека обеспечивает важнейшие функции: доставляет в ткани кислород и выводит из организма углекислый газ и другие продукты обмена веществ. Это необходимо для поддержания внутреннего баланса в организме.

Однако органы дыхания подвержены различным заболеваниям, которые могут негативно сказаться на качестве жизни человека и даже стать угрозой для его жизни.

Чтобы привлечь внимание общества к проблеме заболеваний дыхательной системы и выразить уважение специалистам, которые занимаются их лечением, был учрежден профессиональный праздник.

2. День барахольщика

День барахольщика не имеет официального статуса, однако с каждым годом он становится всё более популярным. Этот неофициальный праздник отмечают поклонники блошиных рынков, винтажных магазинов и просто люди, получающие удовольствие от поиска необычных вещей.

История Дня барахольщика неизвестна. Возможно, он появился как способ объединить людей, увлеченных поиском уникальных предметов и рассказывающих о своих находках в блогах и социальных сетях.

Девушка. Телефон. Источник_Fleepik.com.

3. Международный день виртуального помощника

Международный день виртуального помощника не имеет официального статуса, но отмечается в профессиональном сообществе 10 сентября. Этот праздник призван подчеркнуть значимость виртуальных помощников в современном мире.

Виртуальные помощники — это программы и сервисы, которые помогают людям автоматизировать рутинные задачи и повысить свою продуктивность. Они используются в различных областях, включая бизнес, образование, здравоохранение и повседневную жизнь.

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