17 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Интернету 33 года. Вспоминаем историю и отмечаем праздник

День рождения Интернета отмечается 17 мая. В этот день был официально принят стандарт для страниц Всемирной паутины WWW (World Wide Web), создателями которого являются Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо.

Ноутбук.
Ноутбук.
Фото: freepik.

Этот стандарт позволил создавать и просматривать веб-страницы с текстом, изображениями и ссылками. С появлением WWW Интернет стал более доступным и понятным для широкого круга пользователей.

История праздника

Первый сеанс сети, которая впоследствии стала Интернетом, состоялся 29 октября 1969 года между Стэнфордским и Калифорнийским университетами. Однако официальной датой рождения Интернета принято считать 17 мая 1991 года. В этот день был установлен общепринятый стандарт WWW.

С появлением термина «веб» в обиходе программистов, как по волшебству, начали появляться веб-сайты, страницы и серверы. Однако использовать их было не слишком удобно, поскольку не хватало специализированной программы для их просмотра и загрузки этих фрагментов сети.

Эту проблему решили всего через два года, разработав первый браузер, который использовал стандартизированный язык гипертекстовой разметки (HTML). С его появлением стали возможны функции создания, хранения и отображения текста.

Женщина на приеме у врача.
Женщина на приеме у врача.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Какие еще праздники отмечаются 17 мая

1. День пульмонолога

Дыхательная система человека обеспечивает важнейшие функции: доставляет в ткани кислород и выводит из организма углекислый газ и другие продукты обмена веществ. Это необходимо для поддержания внутреннего баланса в организме.

Однако органы дыхания подвержены различным заболеваниям, которые могут негативно сказаться на качестве жизни человека и даже стать угрозой для его жизни.

Чтобы привлечь внимание общества к проблеме заболеваний дыхательной системы и выразить уважение специалистам, которые занимаются их лечением, был учрежден профессиональный праздник.

2. День барахольщика

День барахольщика не имеет официального статуса, однако с каждым годом он становится всё более популярным. Этот неофициальный праздник отмечают поклонники блошиных рынков, винтажных магазинов и просто люди, получающие удовольствие от поиска необычных вещей.

История Дня барахольщика неизвестна. Возможно, он появился как способ объединить людей, увлеченных поиском уникальных предметов и рассказывающих о своих находках в блогах и социальных сетях.

Девушка. Телефон.
Девушка. Телефон.
Источник_Fleepik.com.

3. Международный день виртуального помощника

Международный день виртуального помощника не имеет официального статуса, но отмечается в профессиональном сообществе 10 сентября. Этот праздник призван подчеркнуть значимость виртуальных помощников в современном мире.

Виртуальные помощники — это программы и сервисы, которые помогают людям автоматизировать рутинные задачи и повысить свою продуктивность. Они используются в различных областях, включая бизнес, образование, здравоохранение и повседневную жизнь.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Театральная ярмарка «Папин день»
Повеселиться на «Ночь музеев — 2024»
Велопрогулка «Майские шашлындосы»
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость