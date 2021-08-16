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Жизнь

Инвалид из Новосибирска обвинил жену в воровстве дивана, двух шкафов и мясорубки

Мужчина обвинил жену в присвоении имущества и написал заявление в полицию, где конфликт назвали бытовым, сообщает «КП-Новосибирск».

Комната. Интерьер. Диван.
Комната. Интерьер. Диван.
СС0

Инвалид II группы, работающий массажистом, с детства имеет плохое зрение из-за редкого генетического заболевания.

С супругой мужчина жил мирно, но в один момент начались скандалы из-за немытой посуды и разбросанных вещей.

Жена решила уйти от мужа, забрала детей и уехала. После этого мужчина заметил, что его вещи пропали.

«Забрала мебель, которую покупал я: диван, горку детскую, комоды, стол, два шкафа из прихожей, тумбочку, деньги — 40 тысяч. И бытовую технику вынесла: пылесос, мясорубку, телевизор. Я этот список могу вечно продолжать», — рассказал сибиряк.

Мужчина обратился в полицию, где уголовное дело не возбудили, назвав проблему гражданской.

Ранее житель Барнаула украл у супруги кочан капусты, флягу и тушку курицы.

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