«Инвалид не может пройти»: барнаульцы жалуются на нечищенные тротуары

Житель Барнаула опубликовал в Barnaul 22 фото нечищенных тротуаров на улице Советской армии. По его словам, улицу в этом районе не чистили ни разу за зиму.

Барнаулец отметил, что после дождя, который прошел на прошлой неделе, пройти по тротуару просто невозможно.

«В доме на Советской Армии проживает инвалид на костылях, он там пройти не может, постоянно переходит дорогу в неположенном месте», — пишет он.

Нечищенные тротуары в Барнауле на Советской Армии Barnaul 22

По словам горожанина, он обращался в МУП «Автодорстрой». Там ему ответили, что этот участок к ним не относится, «в задании его нет».

В комментариях пользователи поддержали возмущение автора поста. Одни заметили, что сегодня даже в центре Барнаула невозможно пройтись — «можно с сотрясением и без ног остаться».

Ранее жители Бийска завалили соцсети жалобами на ответственных за уборку снега с улиц. Дети вынуждены ходить в школу по проезжей части, а владельцы авто не видят пешеходов из-за сугробов.

Водители маршруток даже отказались выходить на рейсы, а другие взялись за лопаты, чтобы самостоятельно отгрести снег.