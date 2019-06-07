Иоанн Предтеча 2019: суть и история праздника 7 июня

7 июня в православной церкви — день Иоанна Предтечи. Этого святого называют величайшим христианским пророком и самым почитаемым после Богородицы. Рассказываем о сути и истории церковного праздника 7 июня.

Кто такой Иоанн Предтеча?

Святого Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Первое означает, что он пришел до Иисуса Христа и рассказывал о нем людям. Второе напоминает о том, что святой крестил Христа в реке Иордан.

Церковь чтит Иоанна Крестителя за проповедь учения о Христе, мученическую смерть и крещение водой как прообраз современного таинства крещения.

Православная церковь празднует дни рождения только трех лиц: Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Крестителя. Это подчеркивает, как сильно святого почитают христиане. А память Иоанна Крестителя церковь празднует целых 7 раз в году, пишет «Фома».

Церковь. Молитва. СС0

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча погиб мученической смертью. Приказ о казни святого отдал правитель Галилеи Ирод Антипа, выполняя просьбу любовницы и ее дочери. Пророку отрубили голову и принесли на блюде.

Согласно церковному преданию, отрубленную голову Иоанна Предтечи находили три раза — в IV, V и в IX веках, пишет РИА Новости. В честь каждого из них установлено отдельное празднование.

7 июня — третье обретение главы Иоанна Предтечи. В эпоху иконоборчества святыню вывезли из Константинополя и спрятали недалеко от Сухуми. А вернули обратно около 850 года, после VII Вселенского Собора, который восстановил православное почитание икон.

Церковь. Молитва. СС0

Какого числа день Иоанна Предтечи в 2019 году