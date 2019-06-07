Иоанн Предтеча 2019: суть и история праздника 7 июня

Кто такой Иоанн Предтеча?
Святого Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Первое означает, что он пришел до Иисуса Христа и рассказывал о нем людям. Второе напоминает о том, что святой крестил Христа в реке Иордан.
Церковь чтит Иоанна Крестителя за проповедь учения о Христе, мученическую смерть и крещение водой как прообраз современного таинства крещения.
Православная церковь празднует дни рождения только трех лиц: Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Крестителя. Это подчеркивает, как сильно святого почитают христиане. А память Иоанна Крестителя церковь празднует целых 7 раз в году, пишет «Фома».
Третье обретение главы Иоанна Предтечи
Иоанн Предтеча погиб мученической смертью. Приказ о казни святого отдал правитель Галилеи Ирод Антипа, выполняя просьбу любовницы и ее дочери. Пророку отрубили голову и принесли на блюде.
Согласно церковному преданию, отрубленную голову Иоанна Предтечи находили три раза — в IV, V и в IX веках, пишет РИА Новости. В честь каждого из них установлено отдельное празднование.
7 июня — третье обретение главы Иоанна Предтечи. В эпоху иконоборчества святыню вывезли из Константинополя и спрятали недалеко от Сухуми. А вернули обратно около 850 года, после VII Вселенского Собора, который восстановил православное почитание икон.
Какого числа день Иоанна Предтечи в 2019 году
- 20 января — Собор Иоанна Предтечи;
- 8 и 9 марта — первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;
- 7 июня — третье обретение главы Иоанна Предтечи;
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
- 11 сентября — усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 6 октября — зачатие Иоанна Предтечи.