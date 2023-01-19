Иордани Путина, тулуп и валенки с гербом. Как президент РФ участвовал в крещенских купаниях

Фото опубликовал сайт главы государства. Британцы, как писали СМИ, были в шоке, увидев российского лидера, окунающегося на морозе в ледяную прорубь. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что окунание в прорубь на Крещение — неизменная традиция для нашего лидера.
В прошлом году Путин прислушался к рекомендациям Церкви и не стал окунаться в прорубь на Крещение из-за ситуации с пандемией.
В 2020 году российский лидер также изменил этой русской традиции, поскольку погода была слишком теплой и не было снега. К тому же в тот день он находился в Берлине.
Тем не менее, как сообщали в Кремле, Путин, по традиции, окунается в прорубь на Крещение. Как будет в 2023 году — пока не ясно.
Иордани президента
В 2018 году Путин окунулся в иордань на озере Селигер после посещения мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь».
В 2021 году президент принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.
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