Иосиф Песнописец. Кому молиться и что делать 17 апреля

Традиции Иосифа Песнописца
В этот период начинали собирать кору ольхи, которая использовалась как в повседневной жизни, так и в лечебных целях. Наши предки знали, что ольховая кора может остановить кровотечение и снять воспаление.
Прежде чем отправиться в лес за корой ольхи, люди обязательно посещали церковь. Они просили помощи у преподобного Иосифа Песнописца в укреплении духа, обращались с просьбами об исцелении больных родственников, искали защиты от нечистой силы.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.
Что нельзя делать 17 апреля
- Не рекомендуется в этот день стирать постельное белье и полотенца, чтобы не навлечь на себя тоску.
- Не стоит развешивать постиранную одежду, закрепив ее прищепками — к ошибкам.
- Не останавливайте свой взгляд на увядших растениях, иначе ждите предательства со стороны любимого человека.
- Ни в коем случае не кричите на птиц и не прогоняйте их — это может привести к потере удачи.
- Воздержитесь от черного хлеба — это может навлечь бедность.
- В этот день лучше не приобретать новые вещи — они могут привлечь болезни.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.
Народные приметы Иосифа Песнописца
- Золотистый цвет восходящего солнца говорит о том, что день будет ясным.
- Если утренняя заря окрашена в желтые и розовые тона, то это может быть предвестником сильного ветра.
- Потрескавшаяся кора на деревьях — признак хорошей погоды.
- Если вы заметили, как медленно движутся темные и тяжелые тучи, то погода будет дождливой.
- Если береза раньше ольхи распустила свои листья, то лето будет засушливым.
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