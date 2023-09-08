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Жизнь

Ипотека, коммуналка, поиски ребенка. Что произошло в Алтайском крае 8 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 8 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Полиция, следователи, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и студенты БЮИ более суток разыскивали в Барнауле пропавшую 12-летнюю девочку. Вечером 8 сентября школьницу нашли, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
  • Жители дома на Павловском тракте в Барнауле рассказали, что с них собрали деньги на детскую площадку по программе «Комфортное жилье», но площадку так и не построили.
  • Оба Алтая вошли в число регионов с высокой долей расходов на коммунальные услуги. Почитайте, какой процент своего бюджета тратит на «коммуналку» среднестатистическая семья в Алтайском крае.
  • Клиенты банка ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай в августе оформили ипотеку на общую сумму свыше 1,9 млрд. рублей — это на 47% больше, чем в июле. Средний размер одного кредита — 3,2 млн рублей.
  • Барнаульский астрофотограф Дмитрий Ермолаев рассказал в интервью, как правильно «щелкнуть» космос и сколько стоит такое необычное хобби (спойлер: сотни тысяч рублей).
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