Ирландка-натурщица и размышления мертвых. Тест: угадайте спектакль по одному кадру

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Режиссеры барнаульских театров регулярно ставят вечную классику и экспериментируют с новыми постановками. Попробуйте угадать, какие представления запечатлены в тесте altapress.ru.
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