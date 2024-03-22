22 марта
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Жизнь

Исчезновение Кейт Миддлтон прокомментировал официальный представитель королевской семьи

Впервые за два месяца общественность услышала официальный комментарий о жизни принцессы после плановой операции, сообщает super.ru.

Кейт Миддлтон пробует себя в боксе.
Кейт Миддлтон пробует себя в боксе.
Соцсети

По словам представителя Кенсингтонского дворца, Кейт Миддлтон все два месяца «исчезновения» работала из замка. Она занималась проектом Центра раннего детства королевского фонда Shaping Us, запущенным в январе прошлого года.

Принцесса вернется к государственным обязанностям к Пасхе.

Это первый комментарий по поводу здоровья Кейт официального представителя Кенсингтонского дворца. Однако, доверия общественности после него не прибавилось.

Ранее стало известно, что британская принцесса Кейт Миддлтон исчезла после медицинской операции.

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