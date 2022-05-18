Искателей кладов подозревают в поджоге лесов в Алтайском крае

В качестве «доказательств» министерство предоставило кадры из Кулундинского лесничества.
По мнению ведомства, траву «изобретательные граждане» поджигают, чтобы было легче искать металлические изделия, прибор не путался в траве и устранить риск поймать клеща.
«Так проще добывать трофеи. А после — как говорится — хоть трава не расти! И лес. От такого кощунственного подхода страдает природа во всем ее многообразии», — пишет Минприроды.
Министерство утверждает, что «если правоохранительные органы докажут вину гражданина в умышленном отжиге, то будет определена либо административная, либо уголовная ответственность».
Минимальная сумма штрафа при наказании составляет 5 тыс. рублей.
Ранее на Алтае рядом с Телецким озером разгорелся пожар, спасателям пришлось вызвать вертолет из другого региона.