Минприроды Алтайского края подозревают кладоискателей в поджоге сухой травы. Об этом они написали в своих соцсетях.

Искателей кладов подозревают в поджоге лесов в Алтайском крае

В качестве «доказательств» министерство предоставило кадры из Кулундинского лесничества.

По мнению ведомства, траву «изобретательные граждане» поджигают, чтобы было легче искать металлические изделия, прибор не путался в траве и устранить риск поймать клеща.

«Так проще добывать трофеи. А после — как говорится — хоть трава не расти! И лес. От такого кощунственного подхода страдает природа во всем ее многообразии», — пишет Минприроды.

Министерство утверждает, что «если правоохранительные органы докажут вину гражданина в умышленном отжиге, то будет определена либо административная, либо уголовная ответственность».

Минимальная сумма штрафа при наказании составляет 5 тыс. рублей.

Ранее на Алтае рядом с Телецким озером разгорелся пожар, спасателям пришлось вызвать вертолет из другого региона.