Исследование: в России более трети пенсионеров приходится постоянно экономить

В России 32% пенсионеров вынуждены постоянно экономить. Об этом пишет РБК , ссылаясь на опросы сервисов YouDo и hh.ru.

В опросе участвовали более 3 тыс. российских пенсионеров. Примерно трети респондентов приходится постоянно экономить.

Еще 31% опрошенных отметили, что для комфортной жизни им нужно немного. 2,5% недовольны доходом.

При этом 1% пенсионеров рассказали, что помогают детям и внукам.

Уточняется, что 77% хотят дополнительный источник дохода, 78% работают как физлица, у 25% статус самозанятых, а у 2% — статус ИП.

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