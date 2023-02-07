7 февраля
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Жизнь

Исследование: в России более трети пенсионеров приходится постоянно экономить

В России 32% пенсионеров вынуждены постоянно экономить. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опросы сервисов YouDo и hh.ru.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

В опросе участвовали более 3 тыс. российских пенсионеров. Примерно трети респондентов приходится постоянно экономить.

Еще 31% опрошенных отметили, что для комфортной жизни им нужно немного. 2,5% недовольны доходом.

При этом 1% пенсионеров рассказали, что помогают детям и внукам.

Уточняется, что 77% хотят дополнительный источник дохода, 78% работают как физлица, у 25% статус самозанятых, а у 2% — статус ИП.

Ранее мы рассказали, кому положена накопительная пенсия и как ее получить.

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