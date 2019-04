Исследователи назвали минимальное количество деревьев для города

Количество деревьев в городской зоне влияет не только на средние дневные температуры, но и обеспечивает ночную прохладу. Затеняя стены, асфальт и тротуары, деревья мешают поверхностям накапливать тепло и затем отдавать его ночью.

При цифре в 40% разница между затененными и незатененными городским участками в теплое время года составляет больше 5 градусов Цельсия. Это создает комфортные условия для пеших прогулок.

Живущие в зеленых кварталах горожане менее раздражительны и меньше платят за электричество, поскольку реже пользуются кондиционером.

Ученые напомнили, что зеленые насаждения не только понижают температуру в жару, но и поглощают углекислый газ, снижают уровень шума и загрязнения пылью и газами, защищают от ветров и выделяют фитонциды — летучие вещества, убивающие болезнетворные микробы. Такие данные обнародовали ученые из Университета Висконсин-Мэдисон в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В то же время во многих российских городах идет повальная вырубка зеленых насаждений. Барнаул не стал исключением. Ущерб от массовой рубки деревьев в парке «Изумрудный» составил 15 млн рублей.