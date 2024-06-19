Исследователи обнаружили в Белом море пароход, который затонул более 80 лет назад

Пароход доставлял продовольствие на зиму для людей, работавших в тылу. Историки предполагают, что на борту погибли 68 моряков, а спаслись лишь двое.

Более 80 лет никто не знал, где конкретно затонуло судно. Но как известно, все тайное становится явным. Корабль лежит на глубине около 80 метров рядом с островом Большой Седловатый. Исследователи проанализировали его с помощью гидроакустической аппаратуры. Выяснилось, что пароход разломился на две части.

Состояние обломков свидетельствует в пользу версии о гибели корабля в результате подрыва на минном заграждении.

Ранее сообщалось о самолете, который рухнул в залив.

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