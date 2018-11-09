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Жизнь
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Исследователи поймали в Сибири самую полезную в мире рыбу

Российские ученые обнаружили, что рыба боганидский голец, обитающая в арктической зоне Сибири, содержит рекордное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3, сообщает РИА Новости.

Рыба.
Рыба.
открытые источники (CC0)

Эти кислоты человек получает из рыбы и морепродуктов. Они необходимы для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также они улучшают деятельность мозга, нормализуют память, повышают способность к обучению.

В ходе исследований выяснилось, что в сибирском боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм, пишет «РГ».

«Это делает данный вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем», — отметил заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев.

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