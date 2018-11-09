Исследователи поймали в Сибири самую полезную в мире рыбу

Эти кислоты человек получает из рыбы и морепродуктов. Они необходимы для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также они улучшают деятельность мозга, нормализуют память, повышают способность к обучению.
В ходе исследований выяснилось, что в сибирском боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм, пишет «РГ».
«Это делает данный вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем», — отметил заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев.