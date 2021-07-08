8 июля
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Жизнь

Историки нашли в Италии родственников великого Леонардо да Винчи

Итальянские историки воссоздали полное генеалогическое древо художника и изобретателя Леонардо да Винчи и нашли его современных потомков.

Фрагмент картины "Посвящение Леонардо да Винчи" Константина Дверина.
Фрагмент картины "Посвящение Леонардо да Винчи" Константина Дверина.
Скриншот с tvn-tv.ru

Оказалось, что у гения в современной Италии живут 14 родственников.

«Как известно, мужская Y-хромосома передается из поколение в поколение практически без изменений. Расшифровка ее структуры у современных потомков Леонардо да Винчи поможет локализовать останки живописца и расшифровать его ДНК, а также изучить, были ли у него прямые потомки», — сообщили исследователи.

Генеалогическое древо включает в себя 21 поколение и пять отдельных ветвей его семейства, пишет ТАСС. Составить их помогли генеалогические записи, которые жители Италии, в том числе и родственники изобретателя, поддерживали на протяжении почти 700 лет.

Ученые уверены, что ген да Винчи, «сохраненный» в его потомках, поможет воссоздать его облик (ни одного прижизненного портрета написано не было) и найти его останки.

Дело в том, что тело да Винчи, захороненное в 1519 году в одной из часовен французского замка Амбуаз, предположительно перенесли в неизвестное место.

Поэтому ученые не могут точно сказать, какие из останков времен правления Франциска I, найденные на территории замка, принадлежали итальянскому гостю французских монархов.

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