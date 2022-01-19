К 90-летию Ивана Кудинова. Как мальчик из алтайской глубинки стал знаменитым писателем и создал Шукшинские чтения

Иван Павлович Кудинов родился в поселке Красные Орлы (Залесовский район) в 1932 году. Его детство совпало с Великой Отечественной войной.
Уже в средней школе мальчик начал сочинять стихи и однажды показал их своему дяде — который, в результате, посоветовал отправить все написанное председателю Союза писателей СССР.
Так Ваня и поступил. А когда получил долгожданный ответ от старшего товарища, решил: литература — то, чем он должен заниматься.
В начале 1940-х семья Кудиновых переехала в село Повалиха, где будущий писатель окончил 8 классов.
В 1948—1951 годах Иван Кудинов работал сверловщиком на Барнаульском вагоноремонтном заводе.
Осенью 1951-го его призвали на срочную службу в Тихоокеанский флот (кстати, на острове Русском Иван Павлович учился в школе оружия).
Также Кудинов трудился артэлектриком и был ответственным секретарем корабельной многотиражной газеты «Вперед» на крейсере «Каганович».
С 1956-го, после демобилизации, Иван Кудинов работал в газете «Молодежь Алтая», а в 1962—1964 годах — собственным корреспондентом «Комсомольской правды».
Тогда ему пришлось сделать трудный выбор между журналистикой и литературой. «Но без журналистики, — признавался, — он не состоялся бы как писатель. Она приучила к дисциплине, развила вкус слова, приучила к краткости и уважению к факту».
Карьера Ивана Кудинова как писателя началась в 1961 году. Тогда в Алтайском книжном издательстве вышел первый сборник его рассказов «Цветы на камнях».
В 1967-м талантливого прозаика приняли в Союз писателей СССР, а затем он окончил Высшие литературные курсы при Литинституте имени Горького.
Дальше, в разные годы, было издано больше 20 книг Кудинова. В их числе «Стихия», «Окраина», «Городская жизнь», «Покушение» и «Хлебозары».
Кроме того, литератор выпустил первую отечественную книгу о художнике Иване Шишкине — «Сосны, освещенные солнцем».
Впоследствии, в 1971—1976 годах Иван Павлович руководил Алтайской краевой писательской организацией. Отметим, что по его инициативе летом 1976-го прошли первые Шукшинские чтения.
В 1970 году Ивану Кудинову присудили премию Ленинского комсомола за книги «Погода завтра изменится» и «Коралловый камень». Позже его повесть «Хлебозары» о земледельце удостоили литературной премии года колхоза имени Гринько (Шипуновский район).
Иван Павлович Кудинов — дважды лауреат краевой литературной премии имени Шукшина, дипломант Всероссийской литературной премии имени Алексеева.
Награжден медалями Великой Отечественной войны, грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Правления Союза писателей.