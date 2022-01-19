К 90-летию Ивана Кудинова. Как мальчик из алтайской глубинки стал знаменитым писателем и создал Шукшинские чтения

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Маленький поэт: о детстве Ивана Кудинова

Иван Павлович Кудинов родился в поселке Красные Орлы (Залесовский район) в 1932 году. Его детство совпало с Великой Отечественной войной.

Уже в средней школе мальчик начал сочинять стихи и однажды показал их своему дяде — который, в результате, посоветовал отправить все написанное председателю Союза писателей СССР.

Так Ваня и поступил. А когда получил долгожданный ответ от старшего товарища, решил: литература — то, чем он должен заниматься.

Книги. Чтение. Знание. СС0

В начале 1940-х семья Кудиновых переехала в село Повалиха, где будущий писатель окончил 8 классов.